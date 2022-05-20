انهيار الفنانة يسرا فور وصولها إلى مكان وفاة الراحل سمير صبرى

بعد أن وصلت الفنانة الجميلة يسرا إلى الفندق الذى تُوفى فيه الفنان سمير صبرى، وذلك فى صباح اليوم الجمعة 20 مايو إنهارت من البكاء ودخلت فى حالة من الحزن الشديد، حيث كانت الفنانة يسرا من أوائل الذين حرصوا على الحضور بعد سماع خبر الوفاة وإلقاء نظرة الوداع على الراحل.

وبعد وصول يسرا وصل الكثير من نجوم الفن من أجل إلقاء نظرة الوداع على الفنان، وكذلك إنهاء الإجراءات وتصاريح الدفن الخاصة بالفنان، وكان على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى وعضو النقابة منير مكرم وأيمن عزب وبوسى شلبى.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان سمير صبرى تُوفى صباح اليوم فى أحد فنادق القاهرة المُطلة على نهر النيل وتحديداً فى فندق الزمالك، بعد أن أتم عامه الـ 86، وبعد صراع طويل مع المرض حيث أنه كان عنده مشكلة خطيرة بالقلب، الأمر الذى تسبب فى عمل قسطرة بالقلب منذ فترة بسيطة، وحرص مجموعة كبيرة من نجوم الفن على نعى الراحل، وكان من بين هؤلاء الفنانة فيفى عبده حيث كتبت من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام:ـ “إنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفى إلى رحمة الله تعالى الفنان الخلوق والصديق والأخ سمير صبرى، الله يرحمه ويجعل مأواه الجنة، ويصبر كل اللى بيحبوه.. نرجو من محبى الفنان الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يُسكنه الله فسيح جناته”.

وعلقت الفنانة المعروفة نادية مصطفى أيضاً من خلال حسابها الرسمى وكتبت:ـ “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بالنيابة عن نفسى وعن نقابة المهن المُوسيقية وكذلك جميع أعضاء مجلس الإدارة أُنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الفنان الحبيب والغالى سمير صبرى.. رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وأتقدم بخالص التعازى لأُسرته وجمهوره”.