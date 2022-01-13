“حالته ساءت بشكل غريب والتحاليل الخاصة به غير منطقية”.. أول تعليق من طبيب التحاليل الخاص بـ وائل الإبراشى عن أسباب وفاته

أكد طبيب التحاليل المعالج للراحل وائل الإبراشى الدكتور “أبانوب عاطف”، عن حدوث مفاجأة مدوية حول حالة الإبراشى الصحية فى أخر أيامه، وصرح عن وجود نتائج لم تكن منطقية بالمرة من خلال جمع عينات التحاليل قبل مماته.

وأوضح طبيب التحاليل الخاص بالإعلامى وائل، وذلك خلال لقائه بجريدة الوطن بأن حالته الصحية كانت تسوء بشكل غريب وغير مُتوقع وأن هناك شئ غامض فيما يخص نتائج التحاليل المعروفة طبياً بـ “بروتين crb” والتى خضع لها الإبراشى قبل مماته وعلق قائلاً:ـ “إن البروتين أصبح يزيد داخل الجسم بشكل كبير حيث أنه وصل إلى 24، وكمان زاد بعدها بـ 3 أيام حتى وصل إلى 179، وبعدها بحوالى يومين وصل 244، ولم يكن الأمر طبيعى بالنسبة لحالته”.

كما أكد الطبيب “أبانوب عاطف”، بأن هناك معادلة غامضة من الممكن أن تكون السبب فى وفاته وعلق قائلاً:ـ “أنا مش عارف نوعية العلاج اللى كان بياخدوا فى الفترة الأخيرة، وهو ممكن يكون اللى دخله فى مرحلة تانية من العلاج، وفى نفس الوقت أنا مش قادر أحدد عن وجود قصد علشان حالته الصجية تتدهور بهذا الشكل”.

وقال بأن الراحل تواصل معه قبل أيام قليلة من وفاته، وأكد له فى مكالمة هاتفية بأنه يعانى من كحة شديدة يتبعها نزول كتل دم من فمه، الأمر الذى أثار إندهاشه من حالة الإستقرار إلى حالة خطيرة جداً فى كام يوم.

كما أكد الدكتور عاطف، عن ظهور بكتريا غامضة وغير معروفة ظهرت على الرئة بشكل مثير للدهشة، وصرح بأن حالة الراحل ساءت بشكل غريب وغير متوقع وعلق:ـ “على فكرة أنا شوفت ناس عندها 90 عام، وعلى الرغم من ذلك كانت نتائج التحاليل الخاصة بهم مش بتوصل لهذا الحد”.

وأنهى الدكتور “أبانوب” حديثه، بأن الصورة التى تم تداولها على السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة برفقة الراحل على أنه الطبيب المعالج، والذى تسبب فى خطأ طبى كبير أدى إلى موت الإبراشى فليس هو، وأن الصورة التى أُلتقت له معه خلال زيارته فى الأيام الأخيرة بهدف العلاج فقط .