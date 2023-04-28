سلوى خطاب: «نفسي أتجوز بس مش بستحمل الجواز»

أثارت الفنانة سلوى خطاب، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كشفت عن رغبتها فى الزواج، ولكنها لا تتحمل أمر الزواج، حيث قالت:ـ “عاوزة اتجوز بس مشكلتي إني مش مستحملة الزواج أو الجواز مش مستحملني.. حاجة زي كده يعني”.

وأكدت الفنانة، من خلال فيديو لها مع الاعلامية سهير جودة، قامت بنشره من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بأن الزواج أمر مهم جداً بالنسبة لكل البنات وقالت:ـ “الجواز حلو بالنسبة للبنات كلهم طبعاً، ولكن أنا بالنسبة ليا مش قادرة أستوعب يعني إيه أقوم من النوم الصبح أقول لحد عاوز تفطر؟، وهو يرد عليا ويقولي أمم، وأنا لما أقول له يا بيبي هو هيقولي إيه؟”.

وأشارت مازحة، إلى أن فرعونها “رمسيس الأول” ومات منذ فترة كبيرة حيث قالت:ـ “وعلى فكرة أنا فرعوني مات من 4000 سنة.. رمسيس الأول، وخلاص مبقاش عندي فرعون”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة سلوى خطاب شاركت فى الموسم الدرامى الرمضانى لهذا العام 2023، من خلال 3 أعمال درامية أولهم “جت سليمة” بجانب كلاً من “دنيا سمير غانم، ومحمد سلام”، وظهرت بدور سيدة الأنوف وهى سيدة صاحبة أنف طويل، وأما العمل الثانى مسلسل “رمضان كريم 2” بجانب كلاً من “نجلاء بدر، وسيد رجب، وصبرى فواز، وبيومى فؤاد”، وقامت بدور سيدة تُدعى “سميرة”.

وأما العمل الثالث، كان بجانب الفنانة حنان مطاوع بمسلسل “وعود سخية”، وقامت بدور سيدة تُسمى “نفيسة” خلال أحداث العمل، وتم عرضه من خلال فضائية “النهار”.