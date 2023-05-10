“بعدما اتهمته بشهادة الزور فى قضية وفاء مكى”.. ريهام سعيد تعتذر لاسرة الراحل أحمد راتب: «غلتطي إني مكنش معايا مستند»

قامت الاعلامية المعروفة ريهام سعيد، بتقديم اعتذار رسمى لأسرة الفنان الراحل أحمد راتب، بخصوص اتهامه بشهادة الزور فى قضية الفنانة وفاء مكى والخادمتين، والتى مر عليه أكثر من 22 عاماً.

وجاء الأمر، بعد اعلان لمياء نجلة الراحل أحمد راتب البدء فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاعلامية ريهام، بعد التصريحات التى أدلت بها فى حق الراحل وشهادته زور فى القضية الشهيرة.

وأكدت الاعلامية، من خلال منشور قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وقالت:ـ ” الحقيقة إني ذكرت اسم الفنان الراحل أحمد راتب في حلقة خاصة بقضية وفاء مكى، وبالرغم من إن المعلومات اللي وصلتني كان المصدر متأكد منها، إلا إني غلطت علشان مكنش معايا مستند رسمي، وده كان عشان صعوبة الحصول على مستند من 23 سنة”.

وأضافت ريهام:ـ “وأنا بوجه اعتذار رسمي لعائلة الراحل أحمد راتب، وده مش علشان التهديدات اللي وصلتني، ولكن لأني غلطت فعلاً إني متأكدش بمستندات رسمية، وعلى فكرة أنا من جمهور الفنان وبعشق اعماله الفنية.. الله يرحمه ويُدخله فسيح جناته، وبعتذر مرة تانية وسوف يتم حذف الفيديو”.

ومن جانبها، فقد كانت الاعلامية ريهام سعيد اعلنت أثناء تقديمها لبرنامج “صبايا الخير”، والذى يتم عرضه على فضائية “الشمس”، وقالت:ـ “إن هناك شهود عيان أكدوا لها، على أن أحمد راتب وممدوح وافى قد شهدا زور فى قضية وفاء مكى، والتى مر عليها أكثر من 22 عاماً لصالح الفنانة”.

وجديراً بالذكر، بأن أزمة الفنانة وفاء مكى بدأت بأحد البرامج التليفزيونية حينما صرحت الفنانة هند عاكف، وأكدت بأن الاعلامية ميار الببلاوى قالت لها بأن دليل براءة وفاء معها منذ 22 عام، وأنها تود الظهور والإدلاء بشهادتها فى تلك القضية، حتى تتخلص من عقدة الذنب التى تراودها.