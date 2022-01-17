“أنا مليش حكم على بناتى وهما أحرار يعملوا اللى هما عاوزينه”.. أول تعليق من رانيا يوسف بخصوص علاقتها بإبنتيها

أكدت الفنانة رانيا يوسف على أن علاقتها ببناتها جيدة جداً، وذلك بعد أن حلت الفنانة ضيفة فى برنامج “مصر جديدة”، والتى تقوم بتقديمة الإعلامية المعروفة إنجى أنور، والذى يذاع من خلال فضائية “ETC”.

وصرحت الفنانة على أنها متفاهمة جداً مع إبنتيها، وأنها قامت بتربيتهم على الحرية مع مراعاة أن لا يضروا الأخرين، وأن حريتهم لا تخرج عن إطار تقاليد وأخلاق المجتمع المصرى، وبأن لهما الحق فى لبس ما يريدان، ولكن بشرط أن يكون اللبس فى إطار المكان والمناسبة المُقامة.

وعلقت رانيا على ذلك قائلة:ـ “أنا إنسانة ليبرالية، وأنا على فكرة لو متصرفتش معاهم بهذه الطريقة فى الزمن اللى إحنا فيه أكيد كُنت هخسرهم، وده علشان الأولاد دلوقتى فى أيديهم جهاز خطير جداً إسمه المحمول، وأنا لو مكنتش هعرف عنهما كل شئ، وكمان أكسر الحاجز اللى بينى وبينهم وأكون صديقه لهما، وده اللى هيخليهم يحكوا لى على كل أسرارهم، وأنا إن معملتش كده كُنت هخسرهم وأنا مش عاوزة أخسر بناتى، وكمان مش عاوزاهم يضيعوا منى وعوزاهم فى حضنى”، وأوضحت بأن الخطأ فى حياة الإنسان أمر وارد وطبيعى.

كما صرحت الفنانة من خلال اللقاء، بأن إبنتيها أحرار فى نفسهما، وليس لها الحق كونها أنجبتهما بأن تمتلكهما، حيث قالت:ـ “هما مش ملكى خالص ومليش دعوة بيهم، أنا ربيت كويس وعلمت كويس وحطيت الأساسات وهما يطورا من نفسهما، وكمان كل واحدة تعمل حياتها زى ما هيا عاوزة وأنا خلاص مليش حكم عليها”.

وجديراً بالذكر، بأن أخر ما قامت ببطولته الفنانة رانيا يوسف مسلسل “المماليك”، وشاركها البطولة كلاً من “فيدرا، بيومى فؤاد، نانسى صلاح، عمرو حسن يوسف، رامى وحيد”، وغيرهما الكثير من نجوم الفن، وقام بتأليف المسلسل هشام هلال وأخرجه حازم فودة.