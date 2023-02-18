رنا رئيس عن ماجد الكدوانى: «ده قلبى من جوه وبجد بنى آدم بمعنى الكلمة»

صرحت الفنانة الجميلة رنا رئيس، عن أنها تحب الفنان ماجد الكدوانى بشدة، وأشارت إلى أنها تعتبره فى مقام والدها، وأشادت بالفنان سماء ابراهيم بعد تألقها بمسلسل “موضوع عائلى”.

وأكدت الفنانة، أثناء لقاءها مع المذيعة إنجى على، والتى تقوم بتقديم برنامج “أسرار النجوم”، والذى يُذاع من خلال إذاعة “نجوم إف إم”، وقالت:ـ “أستاذ ماجد الكدوانى ده قلبى من جوه، وبجد من الصعب إنى أقول على شخص زى والدى فى الدنيا كلها، ولكن الفنان ماجد عمرى ما هقابل ولا أتخيل إن ممكن يكون فى شخص زيه فى الدنيا، وحقيقى بنى آدم بمعنى الكلمة، وبتعلم منه كل حاجة وبيقدم ليا نصائح كتير، وكان بيتكلم معايا حتى فى مشاكل حياتى الشخصية”.

وتحدثت رنا أيضاً، عن الفنانة سماء ابراهيم وقالت:ـ “الفنانة سماء ابراهيم حقيقى كارثة، وفى البداية كانت مصدومة.. إيه السبب اللى يخلى عمتها بتعيط، وعلى طول أول لما بتشوف سارة تعيط، وبجد لذيذة بس كارثة”.

وتابعت الفنانة، حديثها عن المخرج أحمد الجندى وقالت:ـ “وأنا من مكانى بوجه كل الشكر والاحترام والتقدير والحب للمخرج الرائع أحمد الجندى، وهو عنده قدرة مش عادية إنه يخلق الروح والحب والجو اللطيف داخل اللوكيشن”.

وأنهت حديثها عن المنتج أحمد الجناينى، وعلقت قائلة:ـ “المنتج أحمد الجناينى بحبه أوى، وهو مش بس منتج ده عنده استطاعه إنوا يخلى اللوكيشن لطيف، ودايماً مكنش بيتعامل بفكرة إن ده إنتاج، وحقيقى هو شخص جميل بصورة مش طبيعية، وباخد رأية فى حاجات كتير أوى، وعلى طول وجهة نظره بتكون سليمة”.