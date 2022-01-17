“أُم قاتل أُخته بسبب الميراث فى الدقهلية”لـ “القاضى”:”متحرمنيش منه كفاية اللى راحت”

قامت أُم المتهم بقتل شقيقته بالدقهلية، بالوقوف أمام القاضى اليوم قبل أن ينطق بالحكم تحكى له تفاصيل واقعة إعتداء إبنها على إبنتها، والسبب الذى جعله يقتل شقيقته، حيث قامت بينهما الكثير من الخلافات والتى دامت لفترة كبيرة على الميراث بعد علمه بأن والده قام بكتابة شقة لإبنته فى بيت العائلة بإسمها، حيث أن المتهم كان يريد الإحتفاظ بها لنفسه.

وقد قامت الأُم المُسنة بالحديث عن تفاصيل مصرع إبنتها “وداد” على يد أخيها “محمد”، وطلبت من القاضى أن يترك إبنها لها سند فى الحياة حيث قالت:ـ “متحرمنيش منه وياريت تسيبى علشان هو سندى فى الحياة، واللى راح راح وإنتهى، أنا كان ليا عينين واحدة راحت متحرمنيش من التانية، وقام القاضى بتوجيه رسالة إلى المتهم قائلاً:ـ “بوس إيد أُمك ورجلها”، كما أكد القاضى بأن حضور والدته إلى المحكمة خفف عنه الكثير.

وصرحت الأُم بأن إبنتها كانت تستعد لإقامة زفافها بعد إنتهاء شهر رمضان الكريم حيث قالت:ـ “بنتى فطرت الـ 8 صباحاً وقامت بالذهاب إلى عملها، وفجأة لاقيتها بتصوت بصوت عالى وبتقول إلحقينى ياماما، وأنا فكرت إنى أخوها بيتخانق معاها، ولما خرجت أشوف فى إيه لاقيته شايل جركن بنزين، ولما سألته هتعمل إيه قالى إسكتى، وراح داخل غرفة نومى وغرفة شقيقته وراح مولع فى جهازها”.

فأسرعت الأُم إلى سطح المنزل، فى محاولة منها لإنقاذ جهاز إبنتها حيث قامت بالصراخ قائلة:ـ “أنا طلعت إلى السطح وفضلت أنادى على الجيران وأصرخ، ولما نزلت لاقيته مولع فى أُخته ومكنتش عارفه إنوا هيعمل كده، وكمان مراته مش هيا اللى طفت النار من على بنتى هيا رشت شوية مية قدام الناس وخلاص”.

وفى النهاية طلبت الأُم من هيئة المحكمة أن تُخفف الحكم على إبنها “محمد”، وعدم الحكم عليه بالإعدام وعلقت:ـ “متحرمنيش من إبنى سيبوا سند ليا فى الحياة”، فرد عليها القاضى:ـ “إنتى شيلتى حبل المشنقة من على رقبته”.