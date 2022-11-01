علا رامي: “مش هتجوز تاني لأني شوفت كل انواع الخيانة”

كشفت الفنان علا رامى عن موقفها من الزواج مرة ثانية، وذلك رداً على مقطع فيديو للشيخ مبروك عطية، حيث نصحها بالتخلى عن الأفكار التى تدور بداخلها بأن اهتمام الزوج بزوجته نوعاً من التحكم فى حريتها والتضيق عليها.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “البخت”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية خلود عزمى، والذى يُذاع عبر قناة “الشمس”، وقالت:ـ “فى الوقت الحالى فكرة الزواج مرفوضة، وده علشان أسباب كتير أوى أولها إنى بشتغل الحمد لله وبصرف على نفسى ومش محتاجه حد ياخد باله منى، و كمان عايشة لوحدى ومبسوطة ومتكيفة، ومش عاوزة اللى حصل معايا قبل كده زمان يحصلى تانى دلوقتى، ومش عاوزة حد ينغص عليا حياتى كل شوية.. أنا مُلتزمة لوحدى”.

وحينما سؤلت الفنانة، عن أنها طلبت من طليقها الفنان نادر أبو الليف تغيير شكله؟، ردت وقالت:ـ “محصلش ومطلبتش منه يغير شكله.. بل بالعكس أنا كنت بشجعه على الشكل ده، وده علشان هو كان مختلف ساعتها، ولكن دلوقتى الكل عامل زيه”، وحينما سؤلت عن أسباب الانفصال قالت:ـ “بقا عندى اهتمامات تانية كتير، وكمان بقينا مش فاضيين لبعض فحسيت إنى لوحدى”.

وأضافت علا:ـ “وأنا بالنسبة ليا مفهوم الجواز تكونى أُسرة وتخلفى عيال، وهو ده المفهوم اللى أنا إتجوزت عليه مرة واحدة من والد عمر ابنى، ومش مستعدة إنى أكرر التجربة دى تانى”.

وتحدثت الفنانة خلال اللقاء، عن تجارب الخيانة التى مرت بها فى حياتها وقالت:ـ “أنا تعرضت لجميع أنواع الخيانة.. من الزوج ومن الصديقة، ولكن لما كانت من الصديقة كانت أصعب بكثير، ومش هيحس بيها غير اللى جربها قبل كده”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة علا رامى حكت من خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، عن أنها تعرفت على زوجها أبو الليف فى فترة دراستة بمعهد قريب من مكان دراستها، ونشأت بينهما قصة حب كبيرة، وبعد أن اشتهر وانهالت عليه الكثير من الأعمال إنشغل عنها الأمر الذى أدى فيما بعد إلى الانفصال.