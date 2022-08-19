“لا يعلم أحد تاريخ ميلادها وإشتهرت بـ كومبارس الكادحين وماتت بعد معاناة طويلة مع المرض”.. محطات فى حياة نعمات عبدالناصر

فنانة مصرية تمتلك كاريزما من نوع خاص، وكانت بدايتها الفنية فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى ككومبارس مع المجاميع حتى جاءت فرصتها بجملة أو جملتين، وبعدها توالت عليها الكثير من الأعمال سواء على مستوى التليفزيون أو السينما، وكانت من خلال أدوار صغيرة مساعدة، وكانت الفنانة دائما ما تقوم بتجسيد دور الزوجة أو الأم التى تمثل طبقة الفلاحين البسطاء الكادحين.. إنها الفنانة المعروفة بـ نعمات عبدالناصر.

وعُرفت نعمات وقتها بأشهر كومبارس فى السينما المصرية، ونالت الفنانة على حب كبير من الجمهور وكذلك صٌناع التليفزيون والسينما، وعلى الرغم من ذلك فإنها تُعتبر واحدة من الفنانات المُهمشات فى تاريخ السينما، حيث أن الكثير منا لا يعرف تاريخ ميلادها ولا أين كانت تعيش، ولا حتى حياتها الأُسرية لا يعلم أحد عنها شئ، وربما لم يكن يسمع أحد عن اسمها من قبل.

وعلى الرغم من أن أعمال الفنانة تخطت الـ 160 عملاً ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، إلا أن الكثير من المواقع التى كتبت عنها لم تذكر تاريخ ميلادها، والذى من المُحتمل أن يكون فى عام 1954، وفى عام 1975 كانت بدايتها الفنية من خلال ظهورها بأول فيلم بعنوان “النداهه”، والذى قام بإخراجه حسين كمال، والفيلم بطولة كلاً من “ايهاب نافع، ماجدة، شويكار، شكرى سرحان، ميرفت أمين”، وجسدت الفنانة دور سيدة من إحدى قرى الصعيد.

وبعدها قدمت الكثير من الأدوار، وعلى الرغم من صغر أدوارها إلا أنها لها الكثير من المشاهد المُميزة والتى من الصعب نسيانها، وعلى سبيل المثال مشهدها فى الفيلم الشهير “مافيا” عام 2002 مع الفنان أحمد رزق، والتى قامت بتجسيد دور والدته والتى تأتى له بالزوجات وقالت جملتها الشهيرة “فعلاً دى شبهى”.

وعلى الرغم من أن تاريخ ميلاد الفنان نعمات عبدالناصر لا يعلمه الكثير منا، إلا أن الفنانة رحلت عن عالمنا فى 30 من شهر ابريل لعام 2020، وذلك بعد أن عانت الكثير والكثير من المرض.