“الفلوس عندى أهم وهبقى أخد دروس تاريخ فى البيت”.. محمد رمضان يحذف هجومه على محمد التاجى بعد دقائق

قام الفنان محمد رمضان بحذف مقطع الفيديو، والذى قام بنشره للفنان محمد التاجى فى أخر لقاءاته التليفزيونية، وذلك عقب دقائق معدودة من نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام”.

حيث قام الفنان محمد رمضان، بإنتقاد تصريحات الفنان محمد التاجى عن الدولارات التى رماها فى حمام السباحة، وعلق قائلاً:ـ “الفنان المحترم محمد التاجى، حضرتك تملك تاريخ فنى لا يُقدر بثمن.. وعلى فكرة الفلوس مهمة بس التاريخ طبعاً أهم، ويارب يبارك فى صحتك وعمرك، وأنا لو خيرونى بين التاريخ والفلوس هختار الفلوس طبعاً، وهبقى أخد دروس تاريخ فى البيت على حسابى”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان محمد رمضان أثار الكثير من الجدل بعد ظهوره فى فيديو لايف وهو يجلس داخل حمام السباحة ويقوم بإلقاء الدولارات فى الماء، وذلك بعد صدور الحكم القضائى ضده بدفع تعويض مالى قدره 6 ملايين جنيه للطيار المصرى المعروف “أشرف أبو اليسر”، والذى كان سبباً فى فصله عن عمله.

وفى نفس السياق، فقد أكدت أُستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتورة “آمينة نُصير”، بأن هذا العمل يخلو من الرشاد والرشد بقيام رمضان بإتلاف نعم الله عليه وعلقت قائلة:ـ “ربنا يحرمه من هذا المال بسبب التبطر عليه، وكذلك عدم إحترامه لتلك النعمة التى أنعم الله بها عليه”.

وأكدت الدكتورة فى تصريحات خاصة، بأن سلوك الفنان يسبب الكثير من الأذى للغير وخصوصاً الفقراء والمساكين ويُشعرهم بالحرمان حيث قالت:ـ “بعد أن يشاهد الفقير الذى لا يستطيع شراء الطعام الكافى لأُسرته هذه الأموال تُهدر فى الماء فإنه سيشعر بالظلم الواقع عليه من قِبل المجتمع، وأنا محمد سيُلقى النار فى قلوب المساكين والفقراء بسبب شعورهم الدائم بالحرمان، والذى يقابله الفنان بالبزخ الذى يتمتع به”.

وفى النهاية قامت “آمينة نصير”، بتوجيه عدة نصائح للفنان قائلة:ـ “حافظ على نعم الله عليك لكى تدوم، ولا تُهدر ما أعطاك الله من النعم بهذا السلوك الغير لائق، والذى سوف تُحاسب عليه فى الدنيا والأخرة”.