محمد إبراهيم يرصد بعض المخالفات في قسم شرطة بمحافظة الإسكندرية

نشر اليوم الكاتب الصحفي محمد إبراهيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر سلسلة تغريدات تتضمن بعض المخالفات التي اكتشفها داخل قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية منطقة الناصرية وذكر الصحفي محمد إبراهيم في تغريداته أنه يوجد الآن في ظل التطوير الإلكتروني بجميع أقسام الشرطة أجهزة الحاسب الآلي المتطورة التي تتضمن شاشات عرض وطبع أرقام مصغرة تفرق مجانا على زوار القسم من المواطنين الذين يقبلون على استخراج بعض الأوراق الرسمية وحين كان الصحفي محمد إبراهيم متواجدا داخل القسم وجد أن أمين الشرطة يقول للمواطنين لا يوجد أرقام انتظار ويقوم ببيع الرقم بمبلغ وقدره خمسين جنيها مصريا.

كما ذكر أيضا الصحفي محمد إبراهيم عبر حسابه الرسمي بتويتر أن القائم على ماكينة التصوير داخل قسم الشرطة يقوم بإرهاب المواطنين أن ضابط القسم قادم ويجبر الزوار على شراء كمامة بسعر ثلاثة جنيهات ومن يرفض يقول له “هات بطاقتك الشخصية ونذهب إلى المدير” وذكر أيضا الصحفي محمد إبراهيم عبر سلسة تغريداته أن نفس الشخص يقوم بتصوير المستند بمبلغ أربعة جنيهات رغم أن تصوير المستند خارج القسم بواحد جنيه فقط لا غير.

كما ذكر أيضا الكاتب الصحفي محمد إبراهيم أن استمارات استخراج البطاقة الشخصية يقوم الموظف بمنعها عن البيع بحجة أنه لا توجد استمارات حتى يقوم ببيعها بمبلغ ١٥٠ جنيها رغم أن ثمنها لا يتعدى ٨٠ جنيها.

هذا وقد ناشد الصحفي محمد إبراهيم عبر سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر بإشارة إلى الحساب الرسمي الخاص بالنيابة العامة المصرية وأيضا الحساب الرسمي الخاص بوزارة الداخلية المصرية وحثهم على سرعة التحرك واتخاذ ألازم ضد هذه المخالفات لمنع الهرج والمرج داخل قسم الشرطة وتجنب تصعيد الأمر.

المصدر الحساب الرسمي للصحفي محمد إبراهيم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.