“أكتر حاجة ندمان عليها فى حياتى الجواز”.. ميدو عادل يثير الجدل بسبب تصريحاته عن الزواج

صرح الفنان ميدو عادل، على أنه نادم كثيراً على زواجه وأنة لو عاد به الزمان مرة أُخرى فلن يُفكر فى الزواج، وعلل السبب فى أن الزواج ليس بالشئ السهل أو الهين، وأكد خلال لقائه ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” وقال:ـ “أصعب شئ على الناس فى حياتها فى الوقت الحالى هو الجواز.. وده علشان كتير من الناس معندهاش وعى كافى بتربية الأولاد وهما أطفال صغار على السيكولوجية الخاصة بالزواج”.

وأكمل الفنان:ـ “الجواز مش شئ سهل وده علشان تفاصيله كتير، وكمان مشئولية كبيرة جداً مش سهله على أى شخص، ويمكن نسبة الطلاق بقت كتير لهذا السبب، وأنا أكتر حاجة ندمان عليها فى حياتى هى الجواز، ولو الزمن رجع تانى أكيد مش هتجوز أصلاً ومش هفكر فى الزواج”.

وجديراً بالذكر، بأن هناك الكثير من الشائعات التى ترددت حول تجسيد الفنان ميدو لشخصية نجم “ليفربول، ومنتخب مصر” اللاعب محمد صلاح فى عمل فنى، ولكن ميدو عادل نفى تلك الشائعات، وأكد من خلال مُداخلة تليفونية مع الاعلامية إنجى أنور، والتى تقوم بتقديم برنامج “مصر جديدة”، والذى يذاع عبر فضائية “ETC” وقال :ـ “كل اللى حصل عبارة عن قيام الكثير من الجماهير بالتصويت على أحدى المواقع الفنية بقيامى بتجشيد شخصية النجم العالمى محمد صلاح، وده علشان الشبه الكبير اللى موجود بينا”.

وقام الفنان بالتلميح، على أن هناك مشروع قديم بمساعدة وزارة الشباب والرياضة ولكنه لم يتم، وأن الجمهور إختاره فى عدد كبير من التصويتات على مواقع التواصل الاجتماعى، وجاء ترشيح الجمهور له بسبب الشبه الكبير بين ميدو واللاعب محمد صلاح، وأيضاً نجاح نجم “ليفربول” فى الحصول على الكثير من الألقاب هذا العام، إلى جانب جائزة الحذاء الذهبى وأفضل صانع ألعاب فى الدورى الإنجليزى لهذا العام.