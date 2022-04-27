“أنا إنسانه ملولة جداً وإتجوزت 4 مرات ومبحبش أقعد مع الراجل مدة طويلة”.. ميار الببلاوى تثير الجدل بسبب تصريحاتها ببرنامج “هى وهما”

تصدرت الفنانة المعروفة ميار الببلاوى محركات البحث على جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل فى برنامج “هى وهما”، والتى تقوم بتقديمه الاعلامية الشهيرة “أميرة عبيد”، والذى يذاع من خلال فضائية “الحدث”.

وقد أثارت الفنانة ميار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تصريحاتها عن أنها تزوجت 4 مرات وعللت السبب فى أنها تمل سريعاً من الرجال، كما أنها لا تتحمل وجود راجل فى حياتها لفترة طويلة، وعلقت قائلة:ـ “أنا إنسانة ملولة جداً، وكمان مش بستحمل الراجل يقعد كتير على قلبى، وكمان أنا حظى وحش أوى فى كل زيجاتى.. ونفسى أرتبط بحد يُبدع ويفاجئنى”.

كما صرحت ميار، عن أن أزواجها لم يقدروا أن يطلبوا منها أن تعتزل العمل بالفن، وأوضحت بأنهم تزوجوا منها وهى فنانة مشهورة حيث قالت:ـ “مفيش شخص منهم يجروء ويطلب منى إنى أترك الفن وأعتزل الشهرة”.

وأضافت ميار الببلاوى من خلال اللقاء، بأنه كان فى إعتقاد أزواجها أنه من المهم أن تظهر بمظهر يليق بها، وأنه من المفروض بأن تتعامل فى أكثر الأوقات على أنها نجمة مشهورة وشخصية معروفة، وعلى الرغم من أنها إنسانه وتريد أن تظهر بمظهرها الطبيعى، وعلقت قائلة:ـ “أنا زى كل البشر عادى جداً.. بقوم من النوم طبيعية”.

وجديراً بالذكر، بأن ميار الببلاوى من مواليد 24 من شهر ديسمبر لعام 1972، وهى ممثلة وإعلامية تخرجت من كلية الأداب قسم الدراسات اليونانية، ولها من الأشقاء 3، وبدأت حياتها الفنية فى الإعلانات وبعدها إنتقلت إلى العمل بالتليفزيون والسينما والمسرح، وعملت كثيراً فى التليفزيون فقدمت الكثير من المسلسلات أبرزها “مجرى العيون، ليل العنكبوت”، وقامت بإرتداء الحجاب وإعتزلت العمل بالفن لفترة ثم ظهرت من جديد.