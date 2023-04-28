مى عمر عن ياسر جلال: «شخص مريح وبحب أوي اشتغل معاه»

كشفت الفنانة الجميلة مى عمر، عن كواليس تعاونها مع الفنان ياسر جلال بمسلسل “علاقة مشروعة”، والذى تم عرضه خلال السباق الرمضانى للعام الحالى 2023، وأعربت عن بالغ سعادتها بنجاح العمل والتعاون معه لثانى مرة بعد “الفتوة”.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “مساء dmc”، والذى يقوم بتقديمة الاعلامى رامى رضوان، والذى يُذاع من خلال فضائية “dmc”، وقالت:ـ “بجد بحب الشغل أوي مع ياسر جلال من ساعة مسلسل الفتوة، وهو شخص مريح وفي كيميا وتوافق بينا، وفى بعض الفنانين تحس إنك بتعرف تمثل قدامهم، وحقيقي هو من النجوم اللي بحب أمثل قدامهم”.

وتحدثت مى خلال اللقاء، عن الأعمال التى تتكون من 15 حلقة، وأكدت بأنها تختلف كثيراً عن الأعمال المكونة من 30 حلقة، وذلك من جانب التصوير وتناول الموضوعات وأن التطويل يُرهق الفنان، حيث قالت:ـ “كل ده على حسب الموضوع اللي هيتناقش في كام حلقة.. المط بيزهق”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة مى عمر شاركت خلال الموسم الدرامى الرمضانى لهذا العام، بمسلسل “علاقة مشروعة”، وحقققت الفنانة نجاحاً كبيراً من خلال العمل، وشارك الفنان بطولة العمل كلاً من “ياسر جلال، وداليا مصطفى، وبسنت شوقى، ومراد مكرم”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعى.

وتدور أحداثه حول “عمر”، وهو رجل متزوج من “عاليا” التى تقوم بدورها الفنانة داليا مصطفى، ولدية أولاد بمرحلة المراهقة، كما يُناقش العمل شكل العلاقة التى تجمع “عمر” بأبنائه وزوجته، إلى جانب قصة صديقة الذى يُعانى من التوتر بينه وبين زوجته وكيف يتورط “عمر” فى هذا الأمر.