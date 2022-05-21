الهام شاهين ترد على غادة ابراهيم بعد طردها من جنازة سمير صبري ووصفها بـ”الحيزبونة” :”معرفش دي بتشتغل ايه اصلا”

كانت الفنانة الجميلة إلهام شاهين حريصة، بأن تُعلق على هجوم الفنانة غادة إبراهيم عليها وعلى الإعلامية بوسى شلبى اليوم، وأنها قامت بمنعها من ركوب الباص المُخصص لنقل المُشيعين من جنازة الراحل سمير صبرى، وذلك من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد إلى الاسكندرية حيث المكان الذى دُفن فيه بعد صلاة الظهر.

حيث قامت الفنانة إلهام شاهين بنفى ما تردد على لسان الفنانة غادة ابراهيم، وذلك فى تصريحات خاصة لجريدة الوطن وعلقت قائلة:ـ “مين دى أصلاً؟.. أنا معرفش حد إسمه غادة ابراهيم وكمان أنا معرفش شكلها ولا بتشتغل إيه، وكمان أنا مروحتش إسكندرية ولا ركبت الباص، أنا خلصت صلاة الجنازة ومشيت على طول وكان معايا الفنانة ليلى علوى، وإحنا هنا فى القاهرة”.

ومن جانبه، فقد جاء هجوم الفنانة غادة ابراهيم بعد صلاة الجنازة على الراحل سمير صبرى اليوم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث قالت:ـ “حسبى الله ونعم الوكيل فيهم.. منهم لله.. ربنا ينتقم منهم، هما ليه يمنعونى أركب الباص وأشيع جنازة أعز صديق ليا؟، على فكرة أنا كُنت جاية الجنازة صايمة، وأنا من إسكندرية ومعايا عربيتى بس قولت نروح كلنا مع بعض أحسن، وأنا مش عارفة أنا عملتلهم إيه”.

وقامت غادة بالهجوم على إلهام قائلة:ـ “إنتى متعرفيش ربنا.. حسبى الله ونعم الوكيل فيكى، إنتى متعرفيش يعنى إيه حرمة الأموات”، وبعدها قامت بالهجوم على الاعلامية بوسى شلبى وقالت:ـ “دى إنسانه جاهلة ومش فاهمه بتعمل إيه، ومتعرفش يعنى إيه جامع، ولا تعرف يعنى إيه حرمة الموت”.

وجديراً بالذكر، بأن مجموعة كبيرة من النجوم حرصوا على حضور صلاة جنازة الراحل سمير صبرى، وكان أبرز الحاضرين “أشرف زكى، فيفى عبده، إلهام شاهين، بوسى شلبى، وفاء عامر، دنيا سمير غانم، رامى رضوان، نهال عنبر، أحمد السقا”.