“السلام بتاع ربنا مش عاوزه منك يا صاحب عمرى المزيف”.. حمو بيكا يعاير عمر كمال لهذا السبب

قام مؤدى المهرجانات المعروف بـ حمو بيكا، بالهجوم على المطرب الشعبى عمر كمال، وذلك من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام”، حيث قال:ـ “أنا قعدت أتصل بـ عمر كمال أكتر من 7 مرات ومردش عليا، وكمان بقا شايف نفسه أوى على الناس وأنا مش الناس، وده علشان أنا كُنت أول واحد ياعمر بيه يعملك أُغنية والناس سمعتها، يعنى ربنا ثم العبد لله”.

وتابع بيكا:ـ “وكمان عاوز أعرفك تبقا تورينى هتنجح إزاى، ومتخليش حد ينجحك وإبقا ورنى مهاراتك، وكمان نفسى أشوف شغلك ولما تقابلى فى أى مكان السلام بتاع ربنا مش عاوز أسمعوا منك، وده علشان كل الناس عارفة إنتا إيه، وكل الناس اللى فى المجال وبرة المجال عارفين مين إنتا”.

وأكمل حمو قائلاً:ـ “يألف خسارة على العيش والملح اللى كلناه مع بعض، وإنتا مينفعشى معاك الإنسان الطيب، وإوعى تفتكر إنك لما تنشر الأُغنية دى إنها هتروح أنا ممكن أدخل وأمسحها دلوقتى حالناً ومفيش حاجه تهمنى، ياصاحب عمرى المزيف”.

وجديراً بالذكر، بأن مؤدى المحرجانات حمو بيكا صرح لأول مرة عن إسمه الحقيقى، كما أكد بأن لا مانع من أن يتخلى عن إسم الشهرة فى سبيل البقاء فى المجال ودخوله نقابة المهن الموسيقية.

وأكد حمو من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامى عمرو أديب، والذى يقوم بتقديم برنامج “الحكاية”، والذى يذاع من خلال فضائية “mbc مصر”، وقال:ـ “أنا على أتم إستعداد إنى أغير حياتى كلها علشان أكل عيش مش إسمى، وعلى فكرة أنا إسمى الحقيقى محمد محمود وإسم الشهرة حمو، ولو عاوزين فى النقابة إنهم يشيلوا إسم الشهرة ويحطوا أى إسم مفيش أى مانع ولا مشكلة”.

وقد قام حمو بيكا بالتعليق بهذا الكلام بناء على الشروط الجديدة التى أصدرتها نقابة المهن الموسيقية، وذلك للموافقة على أى مطرب شعبى داخل النقابة، الأمر الذى أنكره وكيل نقابة المهن الموسيقية “محمد أبواليزيد” أثناء مداخلته مع عمرو أديب.