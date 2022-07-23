“إتعب وإشتغل لحد ما تقابل الفنانة يسرا وصوتك يوصل لكل العالم”.. حمو بيكا يوجه رساله لـ جمهوره

قام مُؤدى المهرجانات المعروف بـ حمو بيكا بمشاركة جمهوره ومُتابعية صباح اليوم السبت، بفيديو له بصحبة الفنان يسرا وهى تقوم بالترحيب به وتُشيد بنوعية الفن الذى يقدمه، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلق حمو بيكا على الفيديو قائلاً:ـ “إتعب وإشتغل لحد ما تقابل الفنانة الجميلة يسرا، وكمان تقولك إحنا بنحبك أوى من قلبنا، وحقيقى أنا اللى بحبك أوى وبحب أعمالك الفنية كلها والفن الجميل اللى بتقدميه، وأنا دلوقنى حابب أوجه رسالة لجمهورى.. إتعب أكتر لحد صوتك ما يوصل لكل العالم”.

ومن جانبه، فقد قام المطرب حمو بيكا بمشاركة جمهوره بمقطع فيديو من خلال صفحته الشخصية على “فيس بوك”، وذلك للرد على المنشورات التى نشرها الفنان هانى شاكر بخصوص استقالته من منصبه كرئيس نقابة المهن الموسيقية.

وأكد فى الفيديو:ـ “أنا عامل الفيديو ده علشان أوضح معلومة لكل الناس اللى عماله تتكلم على مواقع التواصل، وكمان بينقلوا كلام مش على لسانى.. أول حاجه هقولها إن الفنان هانى شاكر مقامه كبير أوى عندى وعلى راسى من فوق وأنا بحبه، ومفيش بينى وبينو أى خلاف وكنت حزين جداً إنوا قدم استقالته، وأنا أهو مش شغال فى مصر ومش زعلان ومش معايا كارنيه النقابة ومش بطبل ولا عاوز منوا أى مصلحة”.

وأنهى بيكا:ـ “الأُستاذ هانى شاكر أخويا الكبير وبتشرف بيه فى أى مكان فى مصر وخارجها، وأنا نزلت صورة مكتوب عليها أنا راجع ياشوية جواجع، وده تراك مع نور التوت والمهرجان بكرة هينزل، ولكن الناس حرفت المعنى والدنيا قامت.. ياريت الناس تهدى شوية على نفسهم، ومش كل حاجة تاخدوها وتحرفوها وتعملوا منها فيلم”.

وجديراً بالذكر، بأن أخر ما قدمه مؤدى المهرجانات حمو بيكا أغنية “أفيونة”، وحققت الأغنية أكثر من 63 ألف مشاهدة فور طرها على موقع الـ “يوتيوب”، والأغنية توزيع كلاً من “مصطفى السيسى، فيجو الدخلاوى”.