هالة صدقى لـ الجمهور بعد تغيير نهاية “جعفر العمدة”: «أبوس إيدكم بطلوا توقعات»

قامت الفنانة الجميلة هالة صدقى، بالاعلان عن تغيير نهاية المسلسل الشهير “جعفر العمدة”، والذى قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وذلك بسبب توقعات الجمهور والتى طلبت منهم أن يتوقفوا عن التوقعات مرة ثانية، وعللت السبب فى أنها أعادت تصوير بعض مشاهد العمل على الرغم من انتهاء التصوير قبل بدء الموسم الرمضانى.

وقامت الفنانة، بنشر مقطع فيديو لها من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، أثناء وضعها المكياج الخاص بشخصية “صفصف”، والتى تقوم بتقديمها خلال العمل وقالت:ـ “نداء من صفصف النهاردة يوم العيد منزلنا.. بطلوا توقعات.. بتتوقعوا وصفصف ترجع تشتغل وتصور المشاهد من تاني.. بتتوقعوا وألاقى حاجات بتتغير.. أبوس إيدكم عاوزة أعيد.. بلاش توقعات.. عاجبكم اللى حصل؟، وفى النهاية أنا اللي بدفع التمن.. كل عام وأنتم بخير.. بجد تعبت”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة هالة صدقى تشارك فى السباق الرمضانى للعام الحالى 2023 بمسلسل “جعفر العمدة”، وشارك الفنانة بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “محمد رمضان، ومى كساب، ومنة فضالى، وسلوى عثمان، وأحمد فهيم، وطارق النهرى، ومنذر ريحانة، وأحمد عبدالله، ولبنى ونس، وأحمد داش، وحسنى شتا، وعصام السقا”، وغيرهم، والعمل قصة محمد سامى وسيناريو وحوار مهاب طارق ومحمد سامى، ومن إنتاج شركة ميديا هب ومن إخراج محمد سامى.

وتجسد الفنانة هالة صدقى، دور “صفصف” والدة الفنان محمد رمضان “جعفر العمدة”، خلال أحداث المسلسل ولديها ولد آخر يُدعى “سيد”، والذى يقوم بدوره الفنان أحمد فهيم، حيث أن جعفر تزوج من أربع سيدات وبعدها تتوالى أحداث العمل.