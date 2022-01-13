“كانت حافظة لكتاب الله وكانت بنت موت”.. أول تعليق من أُسرة هاجر عروس الهرم بعد وفاتها

أبدت الدكتورة “ولاء شبانة” عن بالغ حزنها على وفاة “هاجر عصام” إبنة خالها، والمعروفة إعلامياً بـ عروس الهرم، والتى لقيت مصرعها أمس بعد زفافها بـ 8 ساعات، وأوضحت بأنها الإبنه الوحيدة لوالديها، واللذان عاشا حالة كبيرة من الحزن والإنهيار التام على وفاة إبنتهما.

وأكدت الدكتورة، فى تصريحات خاصة لجريدة الوطن على أن هاجر عصام كانت بطلة فروسية وكانت تحفظ كتاب الله كاملاً ومعروف عنها الأخلاق الحميده والقلب الطيب والتدين حيث قالت:ـ “كانت بنت موت.. على رأى المثل اللى الناس بتقولوا”.

وتابعت ولاء شبانة على أنها إنصدمت بعد سماع خبر الوفاة أمس بعد إنتهاء مراسم الزفاف وتوصيلها لشقتها، وبعد أن تم إستجواب الزوج أكد بأنها دخلت الحمام لكى تتوضأ ولم تخرج حيث قال:ـ “أنا فضلت مستنيها أكتر من ساعة بعد ما دخلت الحمام وكمان طلعت منه جثة هامدة، والنيابة بتحقق فى الأمر وهى دلوقتى موجودة فى المشرحة، وأنا فى إنتظار تصريح الدفن”.

وقد عاشت منطقة الهرم، والتابعة لمديرية أمن الجيزة حالة كبيرة من الحزن بسبب وفاة عروس بعد 8 ساعات من زفافها، بعد أن أُصيبت بـ “أسفكسيا الخنق” بسبب تسريب الغاز داخل الحمام بشقة العُرس، وتم نقلها إلى مستشفى “أُم المصريين” حيث أنها ماتت قبل وصولها إلى المستشفى بقليل.

وعلى الفور تلقى قسم شرطة الهرم برئاسة العميد أحمد الدسوقى، بلاغاً من مستشفى “أم المصريين” والذى يفيد بورود عروس جثة هامدة، وإنتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص تبين وفاة العروس داخل شقتها نتيجة تسريب الغاز ليلة زفافها ولا توجد أى شبه جنائية، وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة وقامت النيابة العامة بمتابعة التحقيقات.

وأوضحت تحريات المباحث العامة برئاسة اللواء مدحت فارس، على أن الزوج يسمى “عصام” ويبلغ من العمر 32 عاماً، ويعمل مديراً بمصنع ملابس، وبعد الزفاف بـ 8 ساعات قامت الزوجة بالدخول إلى الحمام لكى تتوضأ وخرجت جثة هامدة، ولا توجد بها أى إصابات وأسرع زوجها لإنقاذها ولكنها ماتت قبل وصولها إلى المستشفى.