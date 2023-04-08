فنانة تكشف عن مفاجأة بخصوص الراحلة شيرين الطحان: “ادعولها”

كشفت الجميلة هاجر الشرنوبى، عن علاقتها بالفنانة الراحلة شيرين الطحان، والتى رحلت عن عالمنا صباح الجمعة الماضية بعد معاناتها مع مرض السرطان، وأشارت إلى أنها لا تعرفها على المستوى الشخصى، ولم تُقابلها إلا مرة واحدة.

وقامت هاجر الشرنوبى، بنشر صورة لـ شيرين الطحان من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاحتماعى “انستجرام”، وعلقت قائلة:ـ “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أدعو لـ شيرين، وعلى فكرة أنا معرفهاش أصلاً بس كل اللى يشوفني سواء العاملين بالوسط الفني أو خارجه يقولي إني شبهها”.

وأضافت الفنانة:ـ “وأنا قابلتها مرة واحدة وكانت صدفة فى اللوكيشن، وحقيقي كانت بنى آدمة جدعة وطيبة وحنينة أوى، ويارب يصبر بناتها وجوزها وأهلها ويتولاهم، ويارب إجعل مرضها فى ميزان حسناتها.. اللهم آمين”.

ومن جانبها، فإنه من المُقرر أن يُقام اليوم السبت الموافق 8 من شهر ابريل لعام 2023 عزاء الراحلة شيرين الطحان، وذلك فى قاعة الروضة بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، من الساعة الـ 8 حتى الساعة الـ 11 مساءاً، وقد توفيت الاعلامية والفنانة شيرين الطحان صباح يوم الجمعة الماضى، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، والتى أُصيبت به منذ فترة طويلة.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة هاجر الشرنوبى تشارك فى السباق الرمضانى للعام الحالى 2023 بمسلسل “ليل أم البنات”، والذى يتكون من 30 حلقة، وشارك الفنانة بطولة العمل كلاً من “منة عرفة، وسهير رمزى، وصوفيا، وحنان سليمان، وياسر على ماهر، وإكرامى هجرس، ومحمد مهران، وحنان يوسف، وحسن عيد، وحامد الشراب، ومحمد عبدالجواد، وهايدى رفعت، وياسمين جمال”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والعمل من إخراج عبدالعزيز حشاد.