تعرف على الأسباب الحقيقية وراء غياب غادة عبدالرازق عن السباق الرمضانى الحالى 2022

حلت الفنانة المصرية “غاده عبدالرازق” ضيفه على برنامج “كلام الناس”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية “ياسمبن عز”، والذى يذاع من خلال فضائية “mbc مصر”، وتحدثت عن زوجها الحالى “هيثم زنيتا” وأكدت على أنها تغيرت كثيراً بسببه وأنها أصبحت مطيعة وأكثر هدوء وتغزلت أيضاً فيه.

كما صرحت الفنانة بأنها إنفصلت عنه قبل ذلك ثم عادت إليه، وأوضحت بأنها كانت تقوم بالعلاج النفسى مع طبيب، وخصوصاً أنها تتأثر نفسياً بسبب أعمالها الفنية وعلى سبيل المثال مسلسل “الكابوس”، والذى كان السبب فى تعبها نفسياً.

وصرحت غاده من خلال اللقاء، عن أسباب غيابها عن السباق الرمضانى الحالى 2022 لأول مرة منذ 14 سنة، وعللت السبب بأنها تعتبر الأمر إستراحة محارب، وأيضاً قالت بأنها تريد أن تُشاهد السباق الرمضانى عن بُعد.

وعلقت الفنانة قائلة:ـ “أنا سيبت الملعب لأشخاص تانيه غيرى تلعب براحتها”، وقالت بأنها تريد أن تُعيد حساباتها مرة أُخرى وخصوصاً أنها لم تحس بأنه موسم رمضان التى تعودت عليه فى السنوات الأخيرة، وأنها تريد أن تترك العمل الدرامى والتمثيل هذا العام.

كما أكدت الفنانة، بأنها لا تخاف من أن يأخذ أحد مكانها بسبب غيابها عن العمل، وعللت قائلة:ـ “ده لو هيحصل كان حصل من زمان”، وردت على الكثير من الانتقادات الموجه لها فى محاولة التقليل من شأنها الفنى وأنها تقوم بالانتاج لنفسها، وقالت بأن هذا ليس عيباً ولكن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة.

كما تحدثت أيضاً عن الفنانة “ياسمين صبرى”، وأنها لم ترفض العمل معها فى مسلسل جديد، ولكن الأمر كان عمل درامى يحتاج الكثير من الوقت ليتم تنفيذه، وأن “ياسمين” وافقت بعد أن قامت بقراءة الحلقات الأُولى ولكنه لم يكتمل، وأوضحت بأنها تعشقها على المستوى الشخصى وقالت عنها بأنها “بنت رائعة”، وأشارت إلى أن هذا العمل الدرامى يحتاج نحو سنة ونصف لإتمامه.