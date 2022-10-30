المغربية وصال بعد إتهامات دنيا بطمة لها بالخيانة: إنتى كده بتلعبى بالنار وأنا مش ممكن أبقى طعم ليكى

بعد أن قامت المحكمة بتبرئتها وإطلاق سراحها، من تهمة الخيانة مع المنتج البحرينى المعروف محمد الترك، فقد قررت الفتاة المغربية والتى تُسمى “وصال” بالخروج عن صمتها، وقامت بالرد على تصريحات الفنانة دنيا بطمة حيث اتهمتها بالخيانة.

وأكدت الفتاة المغربية، من خلال خاصية القصص المصورة بأن علاقتها بمحمد الترك لا تتعدى علاقة العمل فقط، ونفت تماماً ما قالته الفنانة دنيا وأن علاقتها به لا تتعدى علاقة الصداقة.

وكشفت وصال، بأن هناك الكثير من الخلافات والمشاكل بين محمد الترك ودنيا، وأنها اتخذتها كوسيلة للإنتقام من زوجها ليس إلا، ولا وجود نهائياً لقصة السرقة والخيانة كما تقول الفنانة الكريمة، وأن القانون لا يحمى المغفلين.

وقامت الفتاة المغربية وصال، بتحذير الفنانة دنيا بطمة وأكدت على أنها تلعب بالنار وكان من المفترض أن لا تتهمها بمثل تلك الأمور الباطلة، والتى لا أساس لها من الصحة، وعلقت قائلة:ـ “على فكرة أنا مش من مستوى الأشخاص اللى بتتعاملى معاهم على مواقع التواصل، وانا مش بحاول كسب تعاطف الرأى العام، وكمان دليل برائتى جاء عن طريق المحكمة، وأنا مش ممكن أسامحك على هذا التشهير، وفى النهاية مشكلتك مع طليقك حليها بعيداً عنى علشان أنا مش ممكن أكون طعم ليكى”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة دنيا بطمة قامت بعمل بث مباشر من حلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، وأكدت بأنها تتعرض للعنـ،ـف الجسدى على يد زوجها، حيث أكدت الفنانة بأن هذا السبب كافى جداً للإنفصال وإنهاء الحياة بينهما.

وقالت وهى تبكى:ـ “جوزى كان بيشرب الخمرة، وكمان كان بيحرض على الأعمال المنافية للآداب، وكان بيروح البيت مع فتاة تُدعى وصال أثناء غيابى، وفى أحد المرات سرق (البرفان) الخاص بى وأعطاه لها على سبيل الهدية”.