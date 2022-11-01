“بلاش تتمارض واشتغل وهتخف”.. حكاية بوست لشاب يشتكي من صاحب عمله قبل وفاته بساعات

أثار خبر وفاة شاب يُدعى “محمد” وشهرته أبو مالك، موجه من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى منذ عدة ساعات، وذلك بعد أن رفض مديره فى العمل مساعدته ببعض الأموال لكى يُعالج قدمه المصابة، وأوصاه بالاستمرار فى العمل حتى أُصيبت قدمه الأخرى، الأمر الذى تسبب فى وفاته.

وقد قام أبومالك، بنشر الحوار الذى دار بينه وبين مديرة بالعمل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وذلك بخصوص مرضه وأنه بحاجة ضرورية للمال لكى يتلقى العلاج اللازم، حتى تُشفى قدمه المُصابة.

وأكد “محمد” فى المنشور وكتب:ـ “لما روحت لصاحب الشغل وقلت له عاوز مبلغ من المال علشان أجيب علاج وأعمل الأشعة اللازمة للاطمئنان على قدمى.. رد عليا قائلاً لا تمارضوا فتمرضوا، وياريت تيجى على نفسك شوية وتشتغل وإنت هتخف وتبقى كويس، ومن ساعتها وأنا دايس على نفسى فى الشغل لمدة أُسبوع علشان الفلوس لحد ما رجلى التانية تعبت من كتر ما بحمل عليها فى الشغل، وفى النهاية حسبى الله ونعم الوكيل فيه، ويارب يشوف اللى أنا شايفة علشان يحس أد إيه أنا تعبان”.

وعلى الفور، تناولت الصفحات الشخصية للكثير من رواد مواقع التواصل منشورات تؤكد على وفاة الشاب “محمد”، وقام الكثير من الرواد بكتابة العديد من الرسائل، وكان أغلبها رسائل توبيخ واستنكار من تصرف صاحب العمل، وأشاروا إلى أنه السبب فى وفاة صديقهم بعد أن رفض إعطائه المال اللازم لكى يقوم بعلاج قدمه المُصابة.