عبير صبرى توجه رسالة مُؤثرة لـ شقيقها الراحل أحمد صبرى

قامت الفنانة الجميلة عبير صبرى، بتوجيه رسالة مؤثرة لـ شقيقها الراحل “أحمد صبرى” منذ عدة أيام وقالت:ـ “يا حبيبى وحته من قلبى ليه تسبنى وتسيب إبنك وتمشى، إنت كُنت بتضحك وجميل وطيب وحنون علينا وعلى ماما وعلى كل الناس”.

وتابعت الفنانة، وذلك من خلال كتابة رسالة على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” قائلة:ـ “ماما بتموت من غيرك.. إحنا مكسورين أوى وكمان قلبنا إنقسم من كتر الحزن والزعل، ويارتنى كنت أنا وإنت تفضل يا حبيبى لإبنك وشبابك.. أنا بحبك وبموت فيك أوى وكما ربنا بيحبك ومروة وهدير ومروان وماما.. كلنا بنحبك”.

وأضافت عبير صبرى:ـ “إبنك انا هخلى بالى عليه أوى، وإن شاء الله هيكبر وهيبقى أحسن واحد فى العالم، وإن شاء الله إنت هتروح الجنة وهشوفك فى القريب وهجيلك، وياريت تسلملى على بابا وربنا يرحمكم يا أغلى من نور عينى”.

وجديراً بالذكر، بأن الاعلامية المعروفة بوسى شلبى أعلنت عن خبر وفاة شقيق الفنانة عبير صبرى، حيث قامت بنشر صورة للفنانة على حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وعلقت قائلة:ـ “وفاة شقيق الفنانة عبير صبرى وتشييع الجنازة غداً عقب صلاة الظهر.. البقاء لله ياحبيبتى وربنا يصبر قلبك يارب، وربنا يغفر لشقيقك ويدخله فسيح جناته”.

وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساة عبير صبرى، ومنهم الفنان إدوارد الذى قام بنشر صورة للفنانة على “إنستجرام”، وكتب تحتها:ـ “الله يرحمك ياحماده خبر مُوجع جداً رينا يكتبلك الجنة، والبقية فى حياتك يا عبير إنتى ومروة.. ربنا يصبركم على فراق أخوكم”.

وقامت أيضاً الفنانة دينا عبدالعزيز، بالتعليق من خلال حسابها الشخصى وقالت:ـ “البقاء لله وحده.. إنتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد صبرى شقيق كلاً من عبير ومروة صبرى.. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر قلوبكم على فراقه”.

كما قامت الفنانة المعروفة وفاء عامر، بمواساة الفنانة من خلال حسابها على موقع “فيس بوك”، وقالت:ـ “خالص العزاء للزميلة عبير صبرى والاعلامية مروة صبرى فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أحمد صبرى.. الفاتحة اللهم سلاماً وصبراً”.