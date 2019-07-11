9 أشياء تفسد الحياة الزوجية و تؤدي إلى الطلاق

الزواج اليوم أصبح مثل سلعة صينية ذات جودة منخفضة تفسد بسرعة و تنتهي مدة صلاحيتها في وقت قصير، بحيث أصبح الزواج لا يكمل السنة في كثير من الحالات، فكثير من أبناء هذا الجيل لا يصمدون أمام المشاكل الزوجية و يسقطون في أول ضربة يتلقونها، عكس أجدادنا و آبائنا الذين كانوا يعرفون كيف يواجهون مشاكل الحياة الزوجية و يصبرون و لا يتسرعون في اتخاذ القرارات، فما هي أسباب الطلاق الذي امتلئت به المحاكم في زماننا هذا؟

تدخل أهل الزوج و الزوجة في العلاقة الزوجية:

يعتبر هذا من بين أكبر الأسباب التي تفسد العلاقة الزوجية و تؤدي بها إلى النهاية، بحيث تجد أهل الزوج يعطون نصائح سلبية لإبنهم أو بالأحرى يحرضونه ضد زوجته، و المشكلة تبدأ عندما يكون الرجل ضعيف الشخصية و يبدأ بتنفيذ تعليماتهم و تصديق أي شيء سيء يقولونه على زوجته دون أن يستمع إليها و يهتم لرأيها، و نفس الشيء بالنسبة للزوجة، بحيث يقوم أهل الزوجة بتحريضها ضد زوجها و بالخصوص من طرف أم الزوجة، بحيث أنها تقدم لها نصائح سلبية و تقترح عليها القيام بتصرفات سيئة مع زوجها و معاملته بشكل سيء، و تعطيها تعليمات لكي تسيطر على زوجها و تتحكم فيه.

الإهمال و قلة الإهتمام:

عجيب أمر بعض الناس، في العلاقات المحرمة يعيشون الرومانسية و يعبّرون عن حبهم لبعضهم البعض بمختلف الطرق، و يُلقون على مسامع بعضهم أجمل كلمات الحب، بينما في العلاقة الزوجية عندما تنكسر الحواجز و يصبح كل شيء حلال، تموت الرومانسية و تموت معها كلمات الحب و تصبح الحياة الزوجية من غير طعم، بحيث تجد الرجل مشغول فقط بالعمل و التفكير في كيفية تغطية المصاريف، و ينسى أن لديه زوجة تحتاج إلى اهتمامه بها و تعبيره عن محبته لها و الإستماع إلى قلبها و همومها، كما أنه ينسى الإهتمام بنفسه و الحرص على أن يظهر أمامها بمظهر جميل، و نفس الشيء بالنسبة للزوجة، فهي تركز فقط على القيام بالواجبات المنزلية، و تنسى أن لديها زوج ينتظر منها عندما يعود إلى المنزل من العمل متعبا، أن تستقبله بابتسامة رقيقة و كلمات حلوة تنسيه التعب، زوجا يريد أن يشعر بمحبتها و اهتمامها به، و تنسى أن تهتم بنفسها و بمظهرها و تتزين لتسحره بجمالها و دلالها.

الظروف المادية:

الكثير من الأزواج لديهم مشاكل مادية و يعجزون عن تغطية بعض المصاريف، لكن الفرق أن هناك زوجان يصبران و يرضيان بما قسمه الله، و يكون حبهما لبعضهما البعض أكبر من أن يتخاصما بسبب الظروف المادية، و هناك زوجان يضعفان و ينهزم حبهما أمام الظروف المادية.

للأسف هناك المرأة التي لا تقدر ظروف زوجها و لا تصبر، فبدل أن تقف بجانبه و تضع يدها على يده و تجعله يشعر بأنها معه و ستبقى معه مهما كانت الظروف، فهي تقف إلى جانب الزمن ضده و تُكثر من التذمر، و تبدا مباشرة بالمخاصمة عندما يعجز عن توفير شيء ما، و للأسف فهناك من النساء من تشتكي من الظروف المادية حتى و إن كان زوجها يوفر ظروف العيش الكريم، و ذلك بسبب رغبتها في تقليد جاراتها من النساء اللواتي أزواجهن لديهم دخل مادي أكبر من زوجها، بحيث أنها لا تفكر في الفرق بين الدخل المادي لزوجها و باقي الأزواج، بل كل ما يهمها هو تقليد جاراتها و مجاراتهم رغم اختلاف الإمكانيات.

و حتى لا نلقي اللوم على الزوجة وحدها فالزوج أيضاً يكون هو السبب في كثير من الأحيان، بحيث هناك من يتكاسل في البحث عن عمل و لا يبذل أي مجهود، و تصل به الحقارة لأن يترك زوجته تعاني و يحرمها من المصاريف دون أن يفعل أي شيء.

الخيانة الزوجية:

بصراحة الخيانة الزوجية لا تفسد العلاقة الزوجية أبدا، و إنما تنهيها بالكامل و تؤدي إلى الطلاق الفوري في أغلب الأحيان، و بالخصوص إن كانت الخيانة من طرف الزوجة، ذلك لأن الخيانة هنا تكون أكثر حساسية في نظر الكثير، بالإضافة إلى أن الرجل تكون لازالت لديه فرصة أكبر للزواج مرة أخرى على عكس المرأة، بينما تكون نسبة الطلاق منخفضة إن كان الخائن هو الزوج، و ذلك لكون المرأة تعرف أنها من الصعب أن تتزوج مرة أخرى إن تطلقت بسبب نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة، و هذا من بين الأسباب التي قد تجعل المرأة تصبر على خيانة زوجها و لا تلجأ إلى الطلاق.

إختيار الشريك الخطأ:

أحياناً يقوم الشخص بإعداد سبب الطلاق قبل الزواج، و ذلك عن طريق إختيار الشريك الخطأ، ففي زماننا هذا أصبح الناس المقبلين على الزواج يركزون على المظاهر و الماديات أكثر من التركيز على جوهر الشخص الذي ينوون الزواج به، بحيث أصبح الرجل يركز على جمال الفتاة فقط دون أن يهتم لأخلاقها و مدى قدرتها على العناية بالبيت و تربية الأبناء، و نفس الشيء بالنسبة للفتاة، بحيث أصبح كل ما يهمها هو أن يكون الشاب غنيا و لديه سيارة فاخرة و منزلا خاصا به، و لا تفكر إن كان هذا الرجل رجلا بمعنى الكلمة و قادراً على إسعادها و منحها الحب و الإهتمام، و هكذا لا يبدؤون باكتشاف عيوب بعضهم البعض إلا بعد مرور أيام على الزفاف ، عندها يزول قناع المظاهر الذي كان يخفي خلفه إنسانا يستحيل العيش معه.

انعدام الحوار و النقاش بين الزوجين:

لو كان الزوجان عند كل مشكلة تحدث يجلسان مع بعضهما البعض و يناقشانها بهدوء و في نهاية النقاش يعتذر المخطئ و يسامح المظلوم، لكانت حُلّٓت عدة مشاكل و لما وصلت الأمور إلى الإنفصال، لكن للأسف الكثير من الأزواج لا يعرفون شيئا إسمه الجلوس في جلسة هادئة و مناقشة المشكلة بهدوء، فكل ما يفعلونه هو الصراخ بدون فائدة و كل طرف يريد إثبات أنه بريء بالقوة، و يدَعون المشكلة تكبر شيئاً فشيئا دون حلها إلى أن تصل الأمور إلى الطلاق.

الزواج الإجباري من طرف أهل الزوج أو الزوجة:

يعتبر هذا أيضاً من بين أسباب الطلاق حتى قبل الزواج أصلاً، فمن غير المعقول أن يفرض أهل الزوجة على ابنتهم شخصا لا تريده و لا ترتاح له و ترفضه رفضا قاطعا، و نفس الشيء بالنسبة للزوج، فمن غير المنطقي أن يجبر أهل الزوج ابنهم على الزواج من فتاة لا يريدها، لأنه حتى و لو تم هذا الزواج، فمن المحتمل أن لا يُطيقا العيش مع بعضهما البعض تحت سقف واحد، و يستمر كل طرف في الصد عن الآخر، و هكذا يكون لا يجمع بينهم سوى ورقة اسمها “عقد الزواج“.

الأفكار المسبقة السلبية اتجاه الطرف الآخر:

العديد من الأشخاص تكون لديهم فكرة مسبقة سيئة عن الطرف الآخر و يرسمونه في صورة سيئة حتى قبل التعرف عليه، و هذه الفكرة المسبقة تولّدت عن عدة أسباب من بينها:

التجارب السابقة للشخص: بحيث أن أحد الطرفين تكون لديه علاقات محرمة في الماضي، و أثناء هذه العلاقات فهو يصادف أشخاصا سيئين و عديمي المشاعر، فيعتقد أن جميع الأشخاص متشابهون و لا يستحقون الثقة، و هكذا فهو لا يثق في شريك حياته و يعتبره واحداً منهم و يعامله كما لو أنه عدوه و ليس شريك عمره من البداية.

نصائح الأشخاص الذين فشلوا في زواجهم: الكثير من الشباب المقبلين على الزواج تكون لديهم فكرة مسبقة سيئة عن الطرف الآخر، و ذلك بسبب النصائح التي يتلقونها من طرف أشخاص انتهى زواجهم بالفشل، و ينسى بأن فشل زواجهم لا يعني أيضاً أن زواجه قد يفشل، و لا يعرف أنه إن كانوا هم صادفوا شريكا سيئا فهذا لا يعني أن كل الناس سيئون و لا يستحقون الثقة.

عدم النضج:

من الأشياء الشائعة في عصرنا هذا هو أن الطلاق أصبح يحدث لأسباب تافهة و صبيانية، أو أنه يحدث من أول خلاف يقع بين الزوجين، و السبب في ذلك هو أن الكثير من أبناء هذا الجيل غير ناضجين بما فيه الكفاية و يتسرعون في اتخاذ القرارات و ينهزمون بسهولة أمام ضربات المشاكل الزوجية، بحيث تجد من عمره على أبواب الثلاثون و يقوم بأخطاء المراهقين.

كانت هذه مجموعة من بين أكبر الأسباب التي تفسد طعم الحياة الزوجية و تتسبب في فشل الزواج، و تحرم الزوجين من عيش حياة زوجية سعيدة مليئة بالمحبة و السكينة و اللحظات الحلوة، و بطبيعة الحال هناك أسباب أخرى لم يتم ذكرها، و في نظرك أنت أو على حسب تجربتك، ما هو السبب في فشل العلاقة الزوجية و انتهائها؟