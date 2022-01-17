هنا الزاهد: خضعت لعملية تجميل واحدة فقط.. وراضية عن شكلي الحالي

أسامة مقلد

أعلنت الفنانة الشابة هنا الزاهد، عن رضاها التام عن شكلها الحالي، مؤكدة أنها لم تخضع سوى لعملية تجميل واحدة فقط طوال حياتها.

هنا الزاهد: خضعت لعملية تجميل واحدة فقط.. وراضية عن شكلي الحالي

وقالت هنا، خلال ردها على أسئلة متابعيها عبر السوشيال ميديا، أن عملية التجميل الوحيدة التي خضعت لها كانت في الأنف، معربة عن رضاها عن شكله الحالي، ولكن ما تريده هو فقدان 3 كيلو فقط من وزنها لتصل إلى الشكل الذي تريده.

وأضافت هنا، أن أكثر ما يزعجها في زوجها الفنان أحمد فهمي، هو علاقته بالكلاب وحبه الشديد لها.

وعن الأدوار التي قدمتها ونادمة عنها، قالت هنا الزاهد، أنها لم تندم على أي دور قدمته خلال مسيرتها الفنية، ولكنها ترددت في بعض الأدوار مثل دورها في مسلسل “أيوب”.

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وتابعت هنا، أنها اعتذرت عن الدور في البداية، ثم سرعان ما وافقت عليه، ليصبح من أهم الأعمال التي قدمتها خلال مشواره الفني.

وأضافت هنا، أنها كانت سعيدة بالتمثيل مع النجم مصطفى شعبان، وأيضًا من أكثر الأعمال التي تحبها هي أعمالها مع النجوم محمد إمام، وأحمد حاتم، وأحمد فهمي.

وقالت هنا، أنها لو لم تكن ممثلة لعملت مُعلمة، حيث أنها تحب مهنة التدريس بشكل كبير.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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