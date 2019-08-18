من أعلى كوبري روض الفرج… أحمد السقا يعود مع فيلمه الجديد “العنكبوت”

سيستأنف النجم الكبير أحمد السقا تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” في 18 أغسطس بعد توقفه لمدة أسبوع بسبب عطلة عيد الأضحى، حيث قام النجم بتصوير العديد من المشاهد على جسور إمبابة وروض الفرج، خلال فيلمه الجديد، يعود السقا إلى دائرة الضوء بعد توقف دام سنة ونصف، منذ فيلمه الأخير “هروب إضطراري”مع النجم أمير كرارة.

أحمد السقا يقوم بتصوير فيلمه الجديد” العنكبوت ” 2019

ومن المقرر أن يصوّر السقا العديد من المشاهد في مدينة أكتوبر بمشاركة النجمة المصرية منى زكي والنجم التونسي ظافر العابدين الذي انضم مؤخراً إلى طاقم الممثلين، الفيلم يحتوي على مشاهد الأكشن والإثارة والتي تشتهر بها أفلام أحمد السقا، حيث يتضمن الفيلم مشاهد الحركة الخطيرة التي يؤديها السقا دون استخدام دبلير.

هروب اضطراري آخر أفلام السقا السينمائية