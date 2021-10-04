محمد العدل يتضامن مع مروان بابلو وشب جديد: مولاي ليست آية قرآنية ولا حديث نبوي

تضامن المنتج محمد العدل، مع كلًا من مغني الراب مروان بابلو، والفلسطيني شب جديد، بعد الأزمة التي أثارها الثنائي في حفلهما الأخير.

حيث غنى شب جديد في حفله مع مروان بابلو، مقطع على نفس لحن ابتهال مولاي للشيخ سيد النقشبندي، ولكنه حرف في الكلمات الأصلية إلى: “مروان إني ببابك”.

ودافع العدل، عن مروان بابلو، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه أن “مولاي إني ببابك” أغنية لها مؤلف وملحن وليس نصًا مقدسًا.

وطالب العدل، بنص في القانون الجديد بشأن ازدراء الابتهالات، حيث أن أغنية “مولاي” ليست آية قرآنية ولا حديث نبوي.

محمد العدل، هو منتج مصري كون مع أشقائه مدحت وجمال وسامي العدل، شركة العدل جروب للإنتاج الفني عام 1997، وهي واحدة من أكبر شركات الإنتاج السينمائي والدرامي في مصر، ومن أبرز أعمالها: أفلام: “صعيدي في الجامعة الأمريكية، وهمام في أمستردام، ومافيا، وأحلى الأوقات، ومولانا”، ومسلسلات: “حديث الصباح والمساء، ومحمود المصري، ولقاء على الهوا، وريا وسكينة، والداعية، وسجن النسا، وحارة اليهود، وتحت السيطرة، وبين السرايات، وفوق مستوى الشبهات، وواحة الغروب، ولأعلى سعر، وأرض النفاق، وخيانة عهد، وبـ 100 وش”.