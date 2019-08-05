كشف حقيقة إنفصال الفنانة نيكول سابا عن مسلسل الهيبة الجزء الثالث

كانت الفنانة نيكول سابا و الفنان يوسف الخال في برنامج “تؤام روحي” الذي يقدمه الإعلامي نيشان، حيث وجه نيشان سؤال لنيكول سابا عن سبب رفضها المشاركة في مسلسل الهيبة الجزء الثالث، نفت ذلك وقالت أنها وقعت مع شركى “الصباح اخوان” عقداً للموسمين الثاني والثالث، ولكن لسبب لم تعرف ماهو لم تشارك في الموسم الثالث، وأنها لم تهتم لمعرفة السبب ولكن ما تعرفه هو أن هناك عدم وضوح في التعامل معها، فقال يوسف الخال:”يوجد خبث وملح”.

يوسف الخال و نيكول سابا في برنامج “تؤام روحي” مع نيشان

خلال الحلقة تحدثا عن النصيحة التي قدمها يوسف الخال للفنانة نادين نسيب نجيم بأن تقلل من التواضع ويبدو أنها أخذت بالصيحة وزيادة، وأضافة أيضاً: “أعتقد أنها فهمتني غلط”.

وتطرق الحديث عن طفلتهما “نيكول الصغيرة”، حيث قال يوسف الخال أنه عندما شاهد ابنته في المستشفى بعد الولاده نصدم هو ونيكول لانها لم تكن تشبههم فهي سمراء وشعرها أسمر وقال لأهله أنها تشبه نيشان، كما وطلبت نيكول عن طريق المزح إجراء فحص DNA.

كشف الفنان يوسف الخال عن سبب انفصاله عن الفنانة نيكول سابا، خلال أعوام 2002 إلى 2008، بسبب مشاهدها الجريئة مع الفنان عادل إمام في فيلم “التجربة الدنماركية”، أكد أنه تم الإنفصال في هادي الفترة ولكن ليس بسبب فيلم التجربة الدنماركية كما انتشر بين الناس.