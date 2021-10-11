“في ذكرى ميلاده الـ 98″|.. أبرز المعلومات عن الموسيقار الراحل كمال الطويل: صديق العندليب الذي تراجع عن اعتزاله مجاملة ليوسف شاهين
نحتفل اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر 2021، بالذكرى الـ 98 لميلاد الموسيقار الراحل كمال الطويل، الذي يعد واحد من أهم ملحني مصر في التاريخ.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الموسيقار الراحل كمال الطويل:
- اسم الولادة: كمال محمود زكي الطويل.
- ولد في 11 أكتوبر 1923 بطنطا.
- والده محمود زكي بك الطويل.
- ينتمي لأسرة فنية كبيرة.
- سافر بعد إتمام دراسته الثانوية إلى القاهرة.
- تعرف في العاصمة على الملحن محمد الموجي، والفنان عبد الحليم حافظ أثناء الدراسة بالمعهد العالي للموسيقى وظل الثلاثي معًا حتى وفاة العندليب الأسمر في 1977.
- قدم مع عبد الحليم حافظ أكثر من 55 أغنية رومانسية ووطنية، مثل: “على قد الشوق، وبتلوموني ليه، وقلوله الحقيقة، وفي يوم في شهر في سنة، وجواب، والحلوة، وراح، وبلاش عتاب، وصدفة، وفي يوم من الأيام، وبعد إيه، وحبيب حياتي، وبلدي يا بلدي، وإحنا الشعب، وبالأحضان، ويا أهلًا بالمعارك، وصورة، وناصر يا حرية، وأحلف بسماها، وإبنك يقولك يا بطل، وصباح الخير يا سينا”.
- تعاون مع أم كلثوم، في عدد قليل من الأغاني ولكنها مميزة جدًا مثل: “والله زمان يا سلاحي، لغيرك ما مددت يدا، وغريب على باب الرجاء”.
- تعاون مع الفنانة سعاد حسني، وقدمها بشكل مختلف للجمهور وبأغاني مميزة، فلحن لها أغاني فيلمي “خلي بالك من زوزو، وأميرة حبي أنا”، وأيضًا مسلسل “حكايات هو وهي”.
- تعاون مع عدد كبير من مطربي زمن الفن الجميل، مثل: “ليلى مراد، ومحمد عبد المطلب، ووردة الجزائرية، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ومحمد قنديل”.
- آخر أعماله تلحين وتوزيع أغنية “علي صوتك بالغنا” لمحمد منير.
- اعتزل التلحين ولكن عاد من جديد مجاملة للمخرج يوسف شاهين في أواخر التسعينيات.
- له تجربة رائعة في تأليف الموسيقى التصويرية لأفلام المخرج العالمي يوسف شاهين، فقدم معه الألحان والموسيقى التصويرية لأفلام “عودة الابن الضال”، و”المصير”، و”إسكندرية نيويورك” الذي أعاد فيه شاهين تقديم موسيقى فيلم “المصير” وأهداه لكمال الطويل، الذي رحل قبل عرض الفيلم بعام واحد.
- رحل عن عالمنا في 9 يوليو 2003 عن عمر ناهز 79 سنة.