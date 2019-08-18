سعود الشربتلي زوج جيهان نصر..هل يسمح لها بالعودة من جديد؟

تزوجت الفنانة المصرية جيهان نصر من الشاعر السعودي سعود الشربتلي منذ ما يقرب من 20 عام، واعتزلت العمل الفني ومنذ ذلك الحين لم تظهر الممثلة في أي مناسبة، إلا أنه في الساعات الأخيرة ظهرت وبشكل مفاجيء عندما حضرت هي وأبنائها الأربعة المكونين من ثلاثة بنات وشاب، وذلك خلال عرض مسرحية الملك لير بطولة يحيى الفخراني ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي ومجموعة أخرى من الفنانين.

لماذا ظهرت جيهان نصر الآن

تساؤل يطرح نفسه منذ ظهور جيهان نصر وفي ذلك التوقيت وبعد مرور 20 عام، وبدأ الجميع يتوقع عودتها للفن مرة أخرى خاصة بعد العودة الأخيرة لحلا شيحة التي اعتزلت هي الأخرى منذ فترة، وسافرت خارج مصر إلا أنها عادت من جديد وظهرت في أكثر من برنامج، وجدير بالذكر أن الشرط الرئيسي للشاعر سعود الشربتلي عندما تزوج من جيهان، كان هو تركها الفن وقد وافقت على ذلك وتم عمل زفاف أسطوري لها.

هذا ولا يوجد أي تعليقات حتى الآن من الفنانة المعتزلة أو من زوجها الشاعر السعودي حول ذلك الأمر، وما زال ظهور جيهان محل تساؤل، حتى أنها هي وزوجها أصبحا من التريندات في جوجل وفي أكثر من محرك بحث عربي، بينما في ذات الوقت يستبعد آخرون عودتها للفن، مؤكدين أن ظهورها أمر طبيعي فهي من حقها حضور أي عروض مسرحية أو أعمال فنية أخرى.