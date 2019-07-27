بالصور ظهور نادر لشقيقات أمير كرارة وتعرف على شقيقه الفنان الصاعد

نشر الفنان أمير كرارة صورتين له برفقة شقيقاته وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي ولم يكتب أي تعليق على الصورتين واكتفى بكتابة أنهما شقيقتيه وأشاد عدد كبير من محبيه مدى التشابه بينهما وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها أمير كرارة بنشر أي صور له مع أفراد عائلته لأنه دائما يفضل أن يبعد تفاصيل حياته الشخصية بعيدا عن وسائل الإعلام.

تعرف على شقيق أمير كرارة الممثل الصاعد.

بدأ أمير كرارة مشواره الفني باشتراكه ببرنامج منوعات وبعدها دخل مجال التمثيل من خلال ست كوم “شباب أون لاين وبعدها شارك في فيلم أحلى الأوقات و ابتعد عن التمثيل فترة بسبب عدم وجود أدوار جيدة ثم عاد بعد فترة وشارك في بعض الأعمال بالسينما والتلفزيون وحقق نجاحا كبير تخرج من كلية السياحة والفنادق وهو حفيد الفنان الراحل “محمود شكوكو”

والذي لايعرفه الكثيرون أن الفنان أمير كرارة له شقيق شاب دخل عالم الفن مؤخرا وقدم بعض الأعمال وهو الفنان الصاعد أحمد كرارة ويشارك الفنان أمير كرارة في مسلسل كلبش الذي يعرض حاليا بطولة الفنانة دينا فؤاد، الفنان محمد لطفي، الفنانة ريم مصطفى، الفنان محمود البزاوي، والفنانة هالة فاخر،الفنانة انتصار، ومجموعة من ألمع النجوم المسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وتدور أحداث المسلسل حول ضابط تقابله بعض الأزمات في أطار درامي