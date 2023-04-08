هل التحركات الدولية كافية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية؟.. الكويت تُدين وتستنكر اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي

في تصعيد خطير للأحداث في الأراضي الفلسطينية، استنكرت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني والمصلين المعتكفين في المسجد الأقصى الشريف.

وشددت الوزارة على أن إسرائيل تحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والمواثيق الدولية، واصفة إياها بأنها تشكل خرقاً وانتهاكاً صارخاً للمعاهدات الدولية واستفزازاً لمشاعر المسلمين.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان صدر بالأمس أن دولة الكويت تدين هذه الاعتداءات المستمرة والتصعيد الممنهج، مشددة على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين في المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف العنف والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة والعمل على توفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين.

وتأتي هذه الإدانة الكويتية في ظل التحركات الدولية الواسعة المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعد تلك الاعتداءات جزءًا من سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وتمرير قوانين تمييزية ضدهم.

وتتسابق دول العالم حالياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، في خطوة تهدف إلى تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.

وتأمل الجهود الدولية المتواصلة في إنهاء الصراع الفلسطيني المندلع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك