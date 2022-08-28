نادين الراسي تحمل الدولة مسؤولية قتل شقيقها جورج الراسي: وحيات عيونك يا خيي رح يدفعوا التمن

حمّلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، قادة لبنان مسؤولية قتل شقيقها الفنان جورج الراسي، الذي لقى مصرعه في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، إثر حادث سير مروع عقب عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا.

واعتبرت نادين، أن إهمال المسئولين في لبنان هو السبب في الحادث الذي تعرض له شقيقها بسبب عدم إنارة الطريق الدولي نقطتي المصنع السوري واللبناني، وغياب أدنى مقومات السلامة المرورية بطريق المصنع شمال لبنان.

ونشرت نادين، عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها الرسمي على موقع “انستجرام” عدة رسائل تحمل فيها الدولة مسؤولية الحادث والتسبب في وفاة شقيقها، حيث قالت: “الدولة قتلت خيي يا ناس يا هوو.. حطولك بلوك باطون وبلا ضو وبنص الطريق يا عمري قتلولي ياك يا خيي.. وحيات عيونك يا خيي رح يدفعوا التمن.. لا قولك حل وقتلوك يا نور عيوني.. رح دفعن التمن يا خيي يا عريس السما”.

الجدير بالذكر أن أسرة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، قد أعلنت تشييع جنازته غدًا الاثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، على أن يكون العزاء غدًا الاثنين من الحادية عشرة صباحًا، وحتى السابعة مساءً في صالون الكنيسة.