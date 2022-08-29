بالفيديو.. نادين الراسي تنهار في عزاء شقيقها جورج الراسي بعد سماع صوته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية نادين الراسي، وهي منارة أثناء سماع صوت شقيقها المطرب الراحل جورج الراسي، أثناء العزاء.

وظهرت نادين، في الفيديو وهي تحتضن سماعة عملاقة، وتبكي متأثرة برحيل شقيقها داخل كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة جبيل، وظهر برفقته نجلها وهو يواسيها ويحاول تهدئتها.

وكانت نادين الراسي، قد أعلنت أنها علمت بخبر مصرع شقيقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أول أمس السبت.

وحمّلت نادين الراسي، قادة لبنان مسؤولية قتل شقيقها الفنان جورج الراسي، الذي لقى مصرعه في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، إثر حادث سير مروع عقب عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا.

واعتبرت نادين، أن إهمال المسئولين في لبنان هو السبب في الحادث الذي تعرض له شقيقها بسبب عدم إنارة الطريق الدولي نقطتي المصنع السوري واللبناني، وغياب أدنى مقومات السلامة المرورية بطريق المصنع شمال لبنان.

الجدير بالذكر أن أسرة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، قد أعلنت تشييع جنازته اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، على أن يكون العزاء اليوم من الحادية عشرة صباحًا، وحتى السابعة مساءً في صالون الكنيسة.