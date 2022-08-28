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تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة جورج الراسي

أسامة مقلد

كشف أشرف الموسوي، محامي عائلة الفنان الراحل جورج الراسي، تفاصيل تقرير الطب الشرعي الذي صدر عقب الحادث الذي أودى بحياة المطرب اللبناني في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة جورج الراسي

وقال الموسوي، في تصريحات له في الساعات القليلة الماضية، أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب اللبناني جورج الراسي، كشف عن تعرضه لكسور في القفص الصدري والرأس، بالإضافة إلى طحن عظام إحدى قدميه، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأضاف الموسوي، أن الإصابات جاءت جاءت نتيجة الرضوض القوية إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي بشدة على طريق المصنع شمال لبنان.

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وتابع الموسوي، أن الحادث قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة الطريق الدولي نقطتي المصنع السوري واللبناني، وغياب أدنى مقومات السلامة المرورية.

ورحل المطرب اللبناني جورج الراسي، عن عالمنا صباح أمس السبت الموافق 27 أغسطس 2022، إثر تعرضه لحادث سير مروع أثناء عودته من إحياء أمس في سوريا.

وتبين أنه لم يكن بمفرده وقت الحادث، حيث كان هناك فتاة ترافقه في السيارة لقت مصرعها هي الأخرى، حيث تم الكشف عن هوية الفتاة التي كانت ترافقه، وتبين أنها الناشطة اللبنانية زينة المرعبي، وقال بعض المقربين أن هناك علاقة صداقة تجمعه بزينة المرعبي، بالإضافة إلى أنها تدير أعماله الخاصة.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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