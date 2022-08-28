تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة جورج الراسي

كشف أشرف الموسوي، محامي عائلة الفنان الراحل جورج الراسي، تفاصيل تقرير الطب الشرعي الذي صدر عقب الحادث الذي أودى بحياة المطرب اللبناني في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وقال الموسوي، في تصريحات له في الساعات القليلة الماضية، أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب اللبناني جورج الراسي، كشف عن تعرضه لكسور في القفص الصدري والرأس، بالإضافة إلى طحن عظام إحدى قدميه، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأضاف الموسوي، أن الإصابات جاءت جاءت نتيجة الرضوض القوية إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي بشدة على طريق المصنع شمال لبنان.

وتابع الموسوي، أن الحادث قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة الطريق الدولي نقطتي المصنع السوري واللبناني، وغياب أدنى مقومات السلامة المرورية.

ورحل المطرب اللبناني جورج الراسي، عن عالمنا صباح أمس السبت الموافق 27 أغسطس 2022، إثر تعرضه لحادث سير مروع أثناء عودته من إحياء أمس في سوريا.

وتبين أنه لم يكن بمفرده وقت الحادث، حيث كان هناك فتاة ترافقه في السيارة لقت مصرعها هي الأخرى، حيث تم الكشف عن هوية الفتاة التي كانت ترافقه، وتبين أنها الناشطة اللبنانية زينة المرعبي، وقال بعض المقربين أن هناك علاقة صداقة تجمعه بزينة المرعبي، بالإضافة إلى أنها تدير أعماله الخاصة.