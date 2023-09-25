ياسمين صبري عن سر ممارستها لـ رياضة الأثقال الحديدية: «بتخلي الست عاملة زي الحصان»

كشفت الفنانة الجميلة ياسمين صبري، عن أنها لا تستطيع التوقف عن مُمارسة التمارين الرياضية، وأنها لو توقف سوف تشعر ببعض ألام الجسد، وأشارت بأنها تحب كثيراً ممارسة رياضة الأثقال الحديدية، لأنها تجعل جسم الست مثل الحصان، على حسب ما قالته.

صور مجمعة للفنانة ياسمين صبري من حسابها الرسمي على "انستجرام"، وصورة لها من أحد أعمالها الفنية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال لقائها بالإعلامي عمرو أديب، والذي يقوم بتقديم برنامج “الحكاية”، والمُذاع عبر فضائية “mbc مصر”،: “طول عمري من وأنا صغيرة وتحديداً 4 سنوات بعشق ممارسة الرياضة، وجدتي علمتني أمارس السباحة، ولحد ما بقى عندي 18 سنة كنت سباحة محترفة، وشاركت في العديد من البطولات باسم بلدي مصر”.

وحينما سؤلت ياسمين، عن أن ممارسة الرياضة باستخدام الأثقال الحديدية يوجد بها الكثير من الصعوبات بالنسبة للسيدات، ردت: “دي ثقافة قديمة والحمد لله إتغيرت عند كتير من الناس، وممارسة رياضة رفع الأثقال بتخلي جسم الست ممشوق، وبتعمل تقسيم لجسم الست وبتخليها زي الحصان، وبجد ده نوع من أنواع الجمال اللي بحبه جداً، وعلى فكرة أنا بحب أوي الست الممشوقة اللي عضلاتها مرسومة زي الأبانوس”.

وتحدثت الفنانة أيضاً، عن رياضة “اليوجا” وسر تعلمها واحدة من أصعب الحركات وهى حركة “البرجل”، موضحة: “الحركة دي اتعلمتها وأنا كبيرة، وساعتها كنت في كوريا عام 2018، وكان عندي مشكلة في النوم بسبب اختلاف التوقيت، والساعة 5 الصبح روحت الجيم ولما دخلت ملقتش جهاز فاضي، وشوفت في أحد الشاشات الموجودة ست كبيرة بتلعب يوجا وبتعمل حركات صعبة بكل سهولة وانسيابية”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ياسمين صبري تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان “أبو نسب”، ويُشارك الفنانة بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “محمد إمام، ومحمد لطفي، وهالة فاخر، وعلاء مرسي”، وغيرهم الكثير، والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.