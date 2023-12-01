“أنا مش الشخصية اللي الناس بتشوفها على السوشيال ميديا”.. ياسمين صبري: «طول ما الإنسان منا عايش لازم يطور من نفسه زي الآيفون»

كشفت الفنانة الجميلة ياسمين صبري، عن أنها تقوم دائماً بتطوير نفسها حتى تصل إلى الأفضل، وأشارت بأن الشخصية التي يراها الجميع على مواقع التواصل الإجتماعي ليست شخصيتها الحقيقية.

صور مجمعة للفنانة ياسمين صبري من موقع "مصراوي"، وصورة لها من موقع "القاهرة 24"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال الجلسة الحوارية لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، موضحة: “دايماً بكتشف حاجات كتيرة، وأنا شايفه طول ما الإنسان منا عايش لازم يطور من نفسه زي الآيفون.. كل شوية بيكون فيه تحديث، وضروري الواحد منا يعمل كده علشان يعرف يجاري الوقت اللي إحنا عايشين فيه، وبجد ضروري تعمل تحديث نفسي لأن ممكن أوي نجاح أي شخص ممكن يكون أكبر من نفسيته”.

وواصلت ياسمين صبري: “وأنا من يومين كنت موجودة بأبو ظبي، وده لأن كان في حدث كبير وأضواء وميديا، وبعد ما خلصت ورجعت على الفندق وأنا بغسل وشي قولت لنفسي دي مش حقيقتي ده شغلي، واللي خلاني أقول كده علشان الواحدة منا ميحصلش ليها حالة من الجنون، ومتفتكرش إنها حاجة محصلتش وكل اللي في العالم بيجروا وراها”.

وأنهت الفنانة: “وأنا في الحقيقة شخصية بسيطة جداً، وبيتوتية وهادية زي أي واحدة عادية، وكل اللي الناس بتشوفه ومتعودة عليه ده طبيعة الشغل بتاعنا ومش أنا خالص”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ياسمين صبري تنتظر عرض فيلم بعنوان “أبو نسب”، والذي من المُقرر له أن يُعرض بدور العرض السينمائية يوم 21 من شهر ديسمبر الحالي، ويُعد هذا العمل الثالث لها بجانب الفنان المعروف محمد إمام.

ويشارك الفنانة بطولة “أبو نسب”، مجموعة كبيرة من نجوم أبرزهم “محمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، ووفاء عامر”، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.