“بعدما أبدى الجمهور إعجابه بمقتنياتها”.. ياسمين صبري: «مفيش حد عارف أنا عندي إيه في البنك»

أعربت الفنانة الجميلة ياسمين صبري، عن بالغ سعادتها من إعجاب الجمهور بمقتنياتها مثل الأزياء والحقائب وغيرها، وأشارت الفنانة بأنها دائما مع تعشق تطوير نفسها، على حد تعبيرها.

صور مجمعة للفنانة ياسمين صبري من حسابها الرسمي على "انستجرام"، وصورة لها من موقع "هى"، وصورة لها من موقع "مصراوي"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال لقائها بالإعلامي عمرو أديب، والذي يقوم بتقديم برنامج “الحكاية”، والمُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، بأنها في غاية السعادة بعدما أبدى الجمهور إعجابه بما تقتنيه الفنانة من المنتجات الخاصة، مؤكدة بأنها دائماً تسعى لتطوير نفسها وعدم الإستسلام بسهولة، وأنها لا تدفع أي مقابل مادي لهذه المقتنيات وتحصل عليها بعدما تُعلن عنها، موضحة: “مفيش حد عارف أنا عندي إيه في البنك”.

وأما عن تطويرها لنفسها، علقت ياسمين صبري: “أول حاجة عملتها حبيت نفسي أوي، وده علشان أعرف استثمر نفسي كويس، ومش عارفة الناس اللي بتهمل في نفسها ونواياها ومشاعرها بتشتكي ليه من ضيق الحال؟، وده علشان كل إنسان منا يستطيع أن يُحول حياته إما إلى جنة أو نار”.

وحينما سؤلت عن سبب كثرة سفرها، ردت: “أنا إنسانة بحب أوي حاجة اسمها السفر، وحتى شغلي كمان فيه سفر، وده بيكون برا العمل بالتمثيل، وده علشان بعمل إعلانات لعلامات تجارية عالمية، ويمكن ده السبب اللي بيخليني أسافر للخارج كتير جداً، وده طبعاً غير إني شخصية مرنة بطبيعتي”.

وتحدثت الفنانة ياسمين خلال اللقاء، عن تعليقات الجمهور التي تصل إليها بسبب إطلالاتها المكلفة مادياً، مؤكدة: “بشوف كتير من التعليقات اللي بتقول إني بصرف مبالغ ضخمة على إطلالاتي ولبسي، وده طبعاً مش بيحصل، وأنا مش بصرف ولا جنيه على نفسي، وده علشان العلامات التجارية هى اللي بتصرف عليا، وده مش بيحصل إلا لما العلامات التجارية تقول عاوزين الست دي تمثلنا، والقصة كلها بتكون دعاية بصورة غير مباشرة”.