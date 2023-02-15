ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند بإعلانها الجديد.. والجمهور: لازم تعمل فوازير

تصدر اسم النجمة ياسمين عبد العزيز، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” عقب طرح إعلانها الجديد لشركة “فودافون”.

وبمجرد طرح الإعلان على الإنترنت، أشاد الجمهور بأداء نجمتهم المفضلة وتألقها في الإعلانات، خاصة بعد نجاح إعلانها السابق لشركة “وي”، والذي تم طرحه في شهر رمضان 2022، وطالبوها بضرورة التركيز في مجال الغناء والاستعراض، واستغلال ذلك في تقديم الفوازير في الفترة المقبلة، خاصة أن التليفزيون يفتقد هذا اللون.

وتواصل النجمة ياسمين عبد العزيز، حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “ضرب نار” الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشاركها بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي عرض في رمضان 2021.

مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة: ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، ومجدي كامل، ودنيا عبد العزيز، وأحمد سعيد عبد الغني، وعايدة رياض، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، وبدرية طلبة، من تأليف: عمرو محمود ياسين، وإخراج: مصطفى فكري.