“بعد إعلان خبر انفصالهما منذ أيام”.. ياسمين عبدالعزيز أول الحاضرين لزيارة طليقها العوضي بالمستشفى.. “بعد تعرضه لوعكة صحية”

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خبر تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية أثناء تصويره لأحد مشاهده بمسلسل “حق عرب”، والذي من المُقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، والذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

صور مجمعة للفنانة ياسمين عبدالعزيز من مسلسل "ضرب نار"، وصورة للفنان أحمد العوضي من أحد البرامج التليفزيونية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أكد مصدر مُقرب من الفنان خلال تصريحاته لـ “لقاهرة 24″، عن مفاجأة مدهشة حول زيارة الفنانة ياسمين عبدالعزيز لطليقها، حيث أشار بأنها كانت أول الحضور إلى مستشفى السلام الدولي بهدف الإطمئنان عليه وعلى حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية عقب مرور أيام قليلة من إعلانهما خبر الإنفصال بصورة رسمية.

وأكد المصدر، بأن الفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت حريصة على أن تكون أول الحاضرين إلى المستشفى، بعدما علمت بتعرض طليقها لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى، ولا سيما أن الإثنين يحاولان الحفاظ على علاقة الصداقة والإحترام بينهما، وذلك بالرغم من قرار الإنفصال الذي جاء وسط دهشة وإستغراب من الجميع داخل الوسط الفني وخارجه.

ومن جانبه، فقد تم تداول الكثير من الأخبار حول تعرض الفنان أحمد العوضي لأزمة صحية مباغتة، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى السلام الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر خاصة من “القاهرة 24″، بأن الفنان العوضي دخل ليلة أمس أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، بالإضافة إلى أن الأطباء القائمين على متابعة حالته الصحية منعوا عنه الزيارة، حتى يتم التأكد من استقرار الحالة وأن الزيارات لا تُشكل خطورة على صحته.