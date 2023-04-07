الحلقة الأخيرة وعود سخية نهاية مأساوية لحنان مطاوع على يد عشيقها منصور

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل وعود سخية الكثير من الأحداث الغير متوقعة ، والتي عرضت أمس الخامس عشر من شهر رمضان، والذي حقق نجاحاً منذ عرض الحلقات الأولى منه خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وتلقى إشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الحلقة الأخيرة والتي حققت نسب مشاهدة عالية.

الحلقة الأخيرة من مسلسل وعود سخية

وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل حنان مطاوع “سخية” على يد حبيبها نور محمود “منصور” بعدما علم أنها كانت تستغله في الانتقام من الذين تآمروا عليها وكانوا السبب في موت والدها، وأنها كانت السبب وراء إدمانه المخدرات ودخوله السجن بعدما أخبره صديقه بذلك ليقوم باقتحام منزلها توجيه ضربة قوية لها بالسكين في نهاية مأساوية.

وقد كانت سخية قد شعرت بالندم بعد أن قامت بالانتقام من الذين تسببوا في وفاة والدها لتأخذ بحقه منهم، حيث قامت بالزواج من محمد رضوان “المعلم فهيم” وقتل زوجته الأولى “سلوى خطاب” ثم التآمر على سجنه وقتله داخل السجن على يد الصبي حمادة، ثم قتل ابنه وتدور الأحداث في هذا الإطار خلال الخمسة عشر حلقة من المسلسل.

مسلسل وعود سخية

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، ومحمد رضوان، ونور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبدالعزيز، محمد الصاوي، أحمد كشك، مروة أنور، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إنتاج ممدوح شاهين، ومن إخراج أحمد حسن.