أخبار مصر

وفاء مكي: ميار الببلاوي غيرت كلامها عشان الناس بهدلتها

أسامة محمد

خرجت الفنانة وفاء مكي، عن صمتها لترد على تراجع الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، عن تصريحها بشأن دليل براءتها في التهم المنسوبة إليها بقضية تعذيب الخادمتين التي تعود إلى أوائل الألفينات.

وفاء مكي: ميار الببلاوي غيرت كلامها عشان الناس بهدلتها

حيث قالت وفاء، في تصريحات صحفية: “ميار الببلاوي غيرت كلامها عشان الناس بهدلتها وقالوا إزاي بتعمل برنامج ديني ومخبية براءة حد 23 سنة!.. وإنها تغيير رأيها تاني دي حاجة تدينها”.

قد يهمك:

وفاء مكي: نفسي أرجع أشتغل عشان عندي عيل أنا أمه وأبوه.. وميار الببلاوي ربنا نزل عليها ملاك عشان تعترف

ميار الببلاوي: شكيت إن جوزي هو اللي كتب جواب التهديد بعد ما قولت إني هشهد مع وفاء مكي

وأضافت: “البنتين قعدوا في بيتي 3 سنين.. ولما شوفت واحدة منهم بتهرش في شعرها وديتها لدكتور قالي إنها عندها مرض جلدي ولازم تمشيها فمشيتهم وراحوا عند ميار.. ووالدهم كان بيبتزني إني أديله شقتي يا إما هيأذيني”.

وتابعت: “مش مهم عندي إن الجمهور يعرف براءتي.. وميار الببلاوي انهارت قدامي وطلبت مني أسامحها وقالتلي أنا ما اتكلمتش عشان جوزي منعني وخايفة على ابني”.

كانت الفنانة المعتزلة والإعلامية الشهيرة ميار الببلاوي، قد تراجعت عن تصريحها بشأن دليل*—– براءة زميلتها وفاء مكي، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أكدت فيه أنها كاذبة ومذنبة، متعجبة من دفاعها عن نفسها.

Avatar of أسامة محمد
أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

أحدث المقالات