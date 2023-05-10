وفاء مكي: ميار الببلاوي غيرت كلامها عشان الناس بهدلتها

خرجت الفنانة وفاء مكي، عن صمتها لترد على تراجع الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، عن تصريحها بشأن دليل براءتها في التهم المنسوبة إليها بقضية تعذيب الخادمتين التي تعود إلى أوائل الألفينات.

حيث قالت وفاء، في تصريحات صحفية: “ميار الببلاوي غيرت كلامها عشان الناس بهدلتها وقالوا إزاي بتعمل برنامج ديني ومخبية براءة حد 23 سنة!.. وإنها تغيير رأيها تاني دي حاجة تدينها”.

وأضافت: “البنتين قعدوا في بيتي 3 سنين.. ولما شوفت واحدة منهم بتهرش في شعرها وديتها لدكتور قالي إنها عندها مرض جلدي ولازم تمشيها فمشيتهم وراحوا عند ميار.. ووالدهم كان بيبتزني إني أديله شقتي يا إما هيأذيني”.

وتابعت: “مش مهم عندي إن الجمهور يعرف براءتي.. وميار الببلاوي انهارت قدامي وطلبت مني أسامحها وقالتلي أنا ما اتكلمتش عشان جوزي منعني وخايفة على ابني”.

كانت الفنانة المعتزلة والإعلامية الشهيرة ميار الببلاوي، قد تراجعت عن تصريحها بشأن دليل*—– براءة زميلتها وفاء مكي، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أكدت فيه أنها كاذبة ومذنبة، متعجبة من دفاعها عن نفسها.