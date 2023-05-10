نقيب الممثلين عن أزمة وفاء مكي وميار الببلاوي: معنديش تعليق

في أول رد من نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة الفنانة وفاء مكي، بشأن قضية تعذيب الخادمتين التي مر عليها حوالي 23 عامًا، وتصريحات الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، بخصوص دليل براءتها في التهم المنسوبة إليها، رفض الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، التعليق على الأزمة.

حيث قال، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية منذ ساعات قليلة: “معنديش تعليق على الحاجات دي” رافضًا الرد على تلك الأزمة.

جاء ذلك بعد أيام قليلة، من مطالبة الفنانة هند عاكف، نقيب الممثلين بعقد مؤتمرًا صحفيًا لتبري الفنانة وفاء مكي، من الاتهامات المنسوبة إليها في القضية الشهيرة.

وأعربت هند، عن استيائها من امتلاك الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، دليل براءة وفاء مكي، والذي لم تشهد به في المحكمة حتى الآن، ولن تفصح عنه رغم مرور عدة أعوام.

وأكدت وفاء مكي، أن الفنانة ميار الببلاوي كانت تعلم أنها مظلومة، حيث قالت: “كنت بنادي عليها في المحكمة وبقولها تعالي اشهدي انتي عارفة إني بريئة.. بس مشيت وسابتني”.