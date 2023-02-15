تعليق قوي من لميس الحديدي بعد النقد الذي تعرض له مسلسل بالطو

تحدثت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة عن أزمة مسلسل بالطو، الذي أثار الجدل مؤخرا، حيث اشتكى سكان مركز مطوبس بكفر الشيخ، من أن أحداث المسلسل تتناول الوضع هناك بشكل يحمل كثير من الإساءة. ماذا قالت؟.

لميس الحديدي: ندافع عن الإبداع وليس مسلسل بالطو تحديدا

وجهت الإعلامية لميس الحديدي عدة انتقادات للأشخاص الذين يهاجمهون كل عمل فني يظهر للنور وآخرهم مسلسل بالطو.

وقالت لميس: أنا أدافع عن فكرة الإبداع وليس عن مسلسل بالطو؛ لأنه له مؤلف ومخرج وصناع يستطيعون الدفاع عنه، ولكن إذا اعترض كل صاحب مهنة على مسلسل أو عمل فني إبداعي بحجة أن العمل يسيء لمهنة أو مدينة أو أي شيء؛ فلن يبقى في الذاكرة دراما تعيش وتخلد ولن يتذكرها الناس.

وتابعت: كل مهنة فيها الصالح وغير الصالح، ولكن إذا كنتم تريدون مسلسل يتحدث عن عمل كل الناس فيه رائعون، وكل الأوضاع جيدة؛ فعلينا أن نقدم مسلسل في الفضاء وليس على الأرض.

وأردفت: الدراما “المبسترة” لن يصدقها أحد، نريد دراما تتحدث عن الواقع، وتقدم واقع المجتمع حتى يصدقها الناس.

ووجهت رسالة للنائب الذي ناقش أزمة مسلسل بالطو في مجلس النواب قائلة: ناقش أمور دائرتك وراقب الحكومة هذا أفضل لك.

يذكر أن مسلسل بالطو أثار الجدل بعد عرض أول حلقتين؛ لأنه تطرق إلى الوضع الصحي في مركز مطوبس، وصور الواقع المرير هناك، وهو ما لم يرضى به سكان المركز وانتقدوا أحداث المسلسل.