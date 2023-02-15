أخبار مصر

تعليق قوي من لميس الحديدي بعد النقد الذي تعرض له مسلسل بالطو

محمد مختار

تحدثت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة عن أزمة مسلسل بالطو، الذي أثار الجدل مؤخرا، حيث اشتكى سكان مركز مطوبس بكفر الشيخ، من أن أحداث المسلسل تتناول الوضع هناك بشكل يحمل كثير من الإساءة. ماذا قالت؟.

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم ونداء إلى الأستاذة الإعلامية لميس الحديدي

منحة 800 جنيه لكل مواطن يسجل بياناته بوزارة القوى العاملة بجميع المحافظات واستمارة التسجيل بالمجان

لميس الحديدي: ندافع عن الإبداع وليس مسلسل بالطو تحديدا

وجهت الإعلامية لميس الحديدي عدة انتقادات للأشخاص الذين يهاجمهون كل عمل فني يظهر للنور وآخرهم مسلسل بالطو.

وقالت لميس: أنا أدافع عن فكرة الإبداع وليس عن مسلسل بالطو؛ لأنه له مؤلف ومخرج وصناع يستطيعون الدفاع عنه، ولكن إذا اعترض كل صاحب مهنة على مسلسل أو عمل فني إبداعي بحجة أن العمل يسيء لمهنة أو مدينة أو أي شيء؛ فلن يبقى في الذاكرة دراما تعيش وتخلد ولن يتذكرها الناس.

قد يهمك:

كريم فهمي: أزمة منتصف العمر مأخوذ من قصة حقيقية وهذا سر لقب “فوزي”

إلهام شاهين تتعرض للنقد بعد عملية تجميل فاشلة صدمت الجمهور “ليه عملتي في نفسك كده” 

وتابعت: كل مهنة فيها الصالح وغير الصالح، ولكن إذا كنتم تريدون مسلسل يتحدث عن عمل كل الناس فيه رائعون، وكل الأوضاع جيدة؛ فعلينا أن نقدم مسلسل في الفضاء وليس على الأرض.

وأردفت: الدراما “المبسترة” لن يصدقها أحد، نريد دراما تتحدث عن الواقع، وتقدم واقع المجتمع حتى يصدقها الناس.

ووجهت رسالة للنائب الذي ناقش أزمة مسلسل بالطو في مجلس النواب قائلة: ناقش أمور دائرتك وراقب الحكومة هذا أفضل لك.

يذكر أن مسلسل بالطو أثار الجدل بعد عرض أول حلقتين؛ لأنه تطرق إلى الوضع الصحي في مركز مطوبس، وصور الواقع المرير هناك، وهو ما لم يرضى به سكان المركز وانتقدوا أحداث المسلسل.

Avatar of محمد مختار
محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

اترك تعليقاً