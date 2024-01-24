“حست بنبض الجمهور”.. طارق الشناوي رداً على منتقدي ظهور نجاة الصغيرة بحفل توزيع جوائز “joy awards”: «تصنع الشعور من نبض قلوبهم»

قام الناقد الفني المعروف طارق الشناوي، بالرد على الإنتقادات التي تعرضت لها الفنانة الجميلة نجاة الصغيرة، بعد ظهورها المفاجئ بحفل توزيع جوائز “joy awards”، وأشار بأنها تستحق أن ترى كل الدعم والحب في عيون الجمهور، لأنها تصنع شعورها من نبض قلوب الجميع.

صور مجمعة للناقد الفني طارق الشناوي من البرامج التليفزيونية، وصورة للمطربة نجاة الصغيرة من حفل توزيع جوائز "joy awards"، وصورة لها من أحد أعمالها الفنية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكد الناقد الفني، خلال تصريحاته مع القاهرة 24: “الفنانة نجاة الصغيرة أفضل وأحسن تكريم حصلت عليه في هذا السن، وده لأنها تُنظر في عيون الجميع وتخلق المشاعر من نبض قلوبهم، وأكتر إنسان فرح بهذا التكريم هى نجاة نفسها، وحقيقي التكريم ده جه في الوقت المناسب”.

وواصل الشناوي: “وكفاية أوي أنها تستشعر نبض الجمهور، ولم يطلب أي شخص من الجمهور أن يقفوا تحية لها، ومن الجميل أن يعيش أي إنسان منا لحظات يشاهد فيها كل الحب والإحترام والتقدير من الناس”.

ومن جانبه، فقد سبق وأقيم حفل توزيع “joy awards” يوم السبت الماضي بالسعودية، وحرص على الحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير بالوطن العربي، وكان من أبرز الحضور الفنانة نجاة الصغيرة، والتي تُعد مفاجأة كبيرة للجميع بالحفل.

ويُعد هذا الظهور للمطرب نجاة، بعد غياب عن الأضواء والشهرة دام لأكثر من 20 عاماً، وسط فرحة وبهجة واستقبال وترحيب من الجميع، قبل أن تُشيد بأغنية “عيون القلب”، حيث قام رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة المستشار تركي آل الشيخ، بتكريمها بشكل خاص.

وجديراً بالذكر، بأن الراقصة دينا قامت مؤخراً بالرد على الإنتقادات التي تعرضت لها الفنانة نجاة الصغيرة، بعد ظهورها بالحفل الخاص لتوزيع جوائز “joy awards”، بسبب تقدمها في السن، بعد غيابها عن الساحة الفنية لأكثر من 20 عام.