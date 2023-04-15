سمية الخشاب عن فيلم “الملكة كليوباترا”: لو ده اتسكت عليه بكره هتلاقي رمسيس كان من كينيا

علقت الفنانة سمية الخشاب، على الجدل المثار حول فيلم “Queen Cleopatra/ “الملكة كليوباترا” ضمن سلسلة نتفليكس الوثائقية الجديدة “African Queens” المقرر طرحه عبر المنصة في 10 مايو المقبل.

وطالبت سمية، بمنع عرض الفيلم الذي أثار ضجة كبيرة عقب طرح البرومو الرسمي له، وذلك بسبب ظهور شخصية الملكة كليوباترا ببشرة سوداء، حيث أن الفنانة التي تؤدي الدور هي الممثلة السوداء أديل جيمس.

وقالت سمية، في عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “فيلم كليوباترا والافروزفتريك على دماغكم ملاقيتوش إلا ده تنهبوه ده أهم حاجة لهويتنا تاريخنا وحضارتنا”.

وأضافت: “ياريت الناس والأجيال جديدة بالذات يفهموا إن ده اسمه احتلال بارد يعني احتلال بدون حرب أو سلاح.. أرجوكم حاولوا توقفوا ده”.

وتابعت: “أنا بقى لون البشرة مش فارق معايا خالص.. بالعكس حتى الـ african blacks بشوفهم ناس جميلة جدًا.. اللي فارق معايا إنه كليوباترا بقت black وده جزء من تاريخ بلدي وجنسيتي وده اسمه تزييف.. والفيلم مطلع المصريين كلهم african blacks مش قريب حتى من السمار المصري يعني سرقة وتزييف عيني عينك!”.

واستكملت: “لو فيلم كليوباترا عدى مرور الكرام بكره هتطلع منصة قوية زي دي بفيلم تاني فيه الملك رمسيس من كينيا”.