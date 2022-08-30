“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن سمية الخشاب: أبدت استعدادها لتقديم دور “فتاة مثلية”
تصدر اسم الفنانة سمية الخشاب، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” بعد تغريدة غامضة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” قالت فيها: “دمك يلطش والjokes بتاعتك مش ظريفة وأنت مش كاريزما ولا أي حاجة بس هما لازقينلك عشان المصلحة” مما أثار تساؤلات متابعيها حول هوية الشخص الذي تقصده بتغريدتها.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة سمية الخشاب:
- اسم الولادة: سمية سعيد السيد فتيحه.
- ولدت في 20 أكتوبر 1976 بالإسكندرية.
- ظهرت على الشاشة الصغيرة لأول مرة من خلال دور صغير في مسلسل “سر الأرض” الذي عرض عام 1994 وهي طالبة جامعية.
- حصلت على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1997.
- بعد تخرجها عملت في مجال السياحة والبنوك.
- اتجهت للفن من خلال الغناء.
- درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية.
- نصحها الفنان صلاح السعدني بتأجيل خطوة الغناء والتركيز في التمثيل.
- في عام 1998 وبعد عام واحد من تخرجها شاركت في مسلسلي “الضوء الشارد” و”الحساب”.
- يعتبر عام 2001 نقطة تحول في مسيرتها الفنية، حيث شاركت في فيلمي “راندڤو، والرجل الأبيض المتوسط”، بالإضافة إلى مسلسل “عائلة الحاج متولي” الذي حقق نجاحًا ساحقًا.
- تزوجت 3 مرات، الأولى كان زواج تقليدي قبل دخولها الفن، والثانية كانت سرًا من رجل أعمال، والثالثة من الفنان أحمد سعد.
- أبرز أعمالها: أفلام: “راندڤو، والرجل الأبيض المتوسط، وإزاي البنات تحبك، ويوم الكرامة، وبحبك وأنا كمان، وعمارة يعقوبيان، وخيانة مشروعة، وحين ميسرة، وساعة ونص، والليلة الكبيرة”، ومسلسلات: “سر الأرض، والحساب، والضوء الشارد، وعائلة الحاج متولي، والحقيقة والسراب، وريا وسكينة، ولقاء على الهواء، ومحمود المصري، وحدائق الشيطان”.
- شاركت في العروض الأخيرة من مسرحية “كده أوكيه” من خلال شخصية (زيزي) التي لعبتها من قبل الفنانة ياسمين عبد العزيز.
- قدمت ألبوم غنائي في 2009 بعنوان: “هيحصل إيه”، وهو ألبوم مكون من 10 أغاني، أبرزهم: “عايزاك كده، والواد السمارة، وهيحصل إيه”.
- فازت بجائزة التميز الخاصة في الأعمال التلفزيونية من “ART” عن دورها في مسلسل “ريا وسكينة” عام 2006.
- فازت بجائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون البحريني عام 2014.
- بعد مشاركتها مؤدي المهرجانات عمر كمال غناء أغنية “أوعدك”، لقبها جمهورها بـ “ملبن مصر” تشبيهًا بالحلوى الشهيرة.
- آخر أعمالها مسلسل “موسى” مع الفنان محمد رمضان، والذي عرض في رمضان الماضي.
- أبدت استعدادها لتقديم دور “فتاة مثلية” بشرط أن يكون لديها موضوع هادف، ومفيد للجيل الجديد دون جرح مشاعر المشاهد.
- قالت أنه لا مانع لديها من العمل مع المخرج خالد يوسف، مرة أخرى بعد أزمة الفيديوهات المسربة بشرط أن يكون السيناريو جيدًا.