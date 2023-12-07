“بعد مشاركتها بحفل روائع السنباطي خلال موسم الرياض”.. حقيقة وجود خلاف بين شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب

قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتداول الكثير من الأخبار عن وجود خلافات بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي جعلها تترك السعودية وتغادر بدونه، بعد مشاركتها بحفل “روائع السنباطي” بموسم الرياض.

وأكد القاهرة 24، من مصدر مُقرب من الفنانة شيرين وزوجها، بأن كل ما تم تداوله عن وجود خلافات بينهما بعد الحفل، مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وأكد المصدر بأن الفنانة تعيش حالياً حالة من النشاط على المستوى الفني، موضحاً: “الكلام اللي بيتقال عن وجود مشاكل بين شيرين وجوزها حسام كلام فاضي وغير صحيح بالمرة”.

ومن جانبها، فقد قامت المطربة شيرين عبدالوهاب بالكشف عن حفلها بموسم الرياض، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلة: “ليلة شيرين بموسم الرياض تحت عنوان صوت إحساس العرب”، وجاءت هذه الليلة بعدما أعلن مُقدم حفل “روائع السنباطي” بتوجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، بعد الإعلان عن قيامه ليلة خاصة للفنانة الجميلة شيرين خلال موسم الرياض.

وقامت شيرين، بالمشاركة بحفل “روائع السنباطي” في حضور مجموعة كبيرة من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي، وكان من أبرز هؤلاء “صابر الرباعي، وأحمد سعد”، وأعربت الفنانة عن بالغ سعادتها بعد استقبال الجمهور لها، وبدأت الحفل بأُغنية من ألحان رياض السنباطي “عودت عيني على رؤياك” لكوكب الشرق “أم كلثوم”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة شيرين عبدالوهاب تقوم حالياً بتحضيراتها للفيلم الوثائقي الجديد، والذي من المُقرر له أن يُعرض عبر المنصة العالمية “نتفليكس”، حيث قامت الفنانة بتسجيل بعض مشاهدها الخاصة بالعمل، والذي من المُفترض له أن يُعرض قريباً.