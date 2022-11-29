محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

شارك الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة عمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

محافظ الشرقية في جامعة الزقازيق

هنأ محافظ الشرقية رئيس الجامعة بمناسبة تعيينه رئيساً للجامعة ذلك الصرح التعليمي والأكاديمي الذي يتمتع بتاريخ كبير في العطاء العلمي متمنياً له التوفيق والسداد في مواصلة استكمال رسالته العلمية السامية والمضي قدماً للانطلاق نحو غدٍ أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية لحرصه الدائم على المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق وكذلك حضور كافة الفعاليات التي تنظمها الجامعة ، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.

اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

بدأت فعاليات اجتماع مجلس الجامعة باستعراض خطة تطوير جامعة الزقازيق ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية من حيث المناهج الدراسية وطرق الامتحان وكذلك فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس وشؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق جودة تعليمية متميزة بما يتماشى مع الأنظمة العالمية للتعليم الجامعي، وأكد محافظ الشرقية على أهمية التعليم لكونه يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.